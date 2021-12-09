Maden ocağının yarattığı çevre felaketi TBMM gündeminde

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz; Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinin Yedikardeş köyünde faaliyet gösteren kurşun-çinko-bakır madeninin atık havuzunun patlaması sonucunda ortaya çıkan çevre felaketini, TBMM gündemine taşıdı.

Sozcu.com.tr

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CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, çevre felaketinin oluşturduğu tahribatın ortaya çıkarılması için TBMM'de araştırma komisyonu kurularak, gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a yanıtlaması istemiyle soru önergesi de verdi.

“ZEHİRLİ SULAR KELTİT VADİSİNE AKTI”

Durmaz önergesinde bu çevre felaketinin etkilediği bölgelere dikkat çekerek “İçerisinde ağır metal ve siyanürün bulunduğu milyonlarca litre siyanürlü ve çamurlu su Kelkit Vadisine akmasıyla Kılıçkaya Barajı'na akan zehirli sular, Kelkit Çayı'nın devamında Çamlıca Barajı'na da ulaşmaktadır.

Kelkit Çayı devamında Suat Uğurlu Barajı'na ve oradan da Çarşamba Ovası'na uzanan bu kirliliğin, ayrıca Suşehri, Koyulhisar, Akıncılar, Reşadiye, Niksar, Erbaa, Taşova ve Çarşamba ilçelerimizi de tehdit ettiği nazara alındığında yaşanan felaketin ülkemizin son yıllarda karşı karşıya kaldığı en büyük çevre felaketlerinden biri olduğu açıktır” dedi.

“TOPRAK VE SUDAN ACİLEN NUMUNE ALINMALI”

Giresun'da felaketin yaşandığı bölgeden başlayarak Tokat sınırları içindeki tüm akarsulardan, Kelkit Çayı, Kılıçkaya Barajı, Suat Uğurlu Barajı ve Çamlıca Barajı ile topraktan numune alınarak siyanür ve ağır metal ölçümü yapılması gerektiğini vurgulayan Durmaz, “Ölçüm sonuçlarının bildirilmesi ve ayrıca halk sağlığı ve ekonomik boyuttaki zararın daha da artmaması için kamu idareleri tarafından ivedilikle tedbir alınması gerekmektedir.

Bu felaket Kelkit Vadisine, Tokat'a vurulmuş bir hançerdir” dedi. Tokat bölgesindeki tüm maden projelerinin durdurulmasını isteyen Durmaz, alanın acilen afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini de kaydetti.

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