‘Maden şirketine kesilen ceza mağdurlara verilsin’

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde madenin atık havuzunun patlaması sonucunda yaklaşık 4 bin 500 tondan fazla kimyasal atık çevreye yayılmış ve bakanlık şirkete 12 milyon 71 bin 949 lira ceza yazarak faaliyetini sonlandırmıştı. CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, şirketten tahsil edilecek olan paranın zarar gören vatandaşlara verilmesi gerektiğini söyledi.

İsmail AKDUMAN

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Şebinkarahisar Yedikardeş Köyü sınırlarında bulunan NESKO Madencilik A.Ş.'ye ait kurşun, çinko, bakır ocağı ve zenginleştirme tesisinin ikinci atık havuzu 18 Kasım günü yıkılmış ve çevreye yaklaşık 4 bin 500 ton zararlı atık madde yayılarak, tarım alanlarını çamurla kaplamıştı.

Atıklar derelere karışarak Kılıçkaya baraj gölüne kadar ulaşmıştı. Bölgede yaşayan ve tarımla uğraşan köylüler, bağ ve bahçelerinin atık maddeler nedeniyle zarar gördüğünü ve üretim yapamayacaklarını söyleyerek tepki gösterdi.

“TAHRİBATIN NE DÜZEYDE OLDUĞUNU ÖĞRENMEK İSTİYORUZ”

Verilen cezaların doğayı eski haline getirmeyeceğini dile getiren Necati Tığlı, yaşanan felaketin çevreye ne kadar zarar verdiğini öğrenmek istediklerini söyledi.

Bölgede daha fazla zarar oluşmadan hızlı bir şekilde tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Tığlı, şu ifadeleri kullandı:

* 12 milyon liralık ceza, kirlenen toprağı, dereyi, suyu elbette temizlemeyecek. Biz bu sebeple bu faaliyetlerde verilen cezanın ne olduğunu ve olacağını değil, yaratılan tahribatın nasıl telafi edileceğini soruyoruz.

* Geri dönülemeyecek bir zarar ortaya çıkmadan tedbir alınması gerektiğini, denetim ve kontrollerin önemli olduğunu söylüyoruz.

* Bakanlığın en üst sınırdan ceza vererek sorumluluktan kurtulmaya çalışmasını ve böylesine riskler barındıran bir sürece bu kadar kolay izin verip bir de yeterince denetlenmemesi noktasında sorumluluğunu görmezden gelmesini affedemeyiz.

* Biz Bakanlığın felaketin üzerini örtmek için sarf ettiği gayreti değil, zehirli atıkların çevrede yarattığı tahribatın ne düzeyde olduğunu bilmek istiyoruz.

“ADALETİN YERİNE GELMESİ İÇİN ALINAN PARA MAĞDURLARA DAĞITILSIN”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şirkete verilen 12 milyon 71 bin 949 TL para cezasını değerlendiren CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, “İşletmeye uygulanan cezayla birlikte tahsil edilen para, adaletin yerine gelmesi için Bakanlığın ya da Hazinenin kasasına girmemeli, girse bile mağduriyetlerin giderilmesi için köylülere, vatandaşlarımıza ve şirket kapandığı için işsiz kalan 300 emekçinin hakları için kullanılsın. 12 milyon liralık bu ceza miktarı doğaya, toprağa, suya, canlı yaşamına en nihayetinde vatandaşlarımıza geri dönmelidir” dedi.

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