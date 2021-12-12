Madene direnenlere ateş açıldı

Çine Yaşam Platformu ile Ekoloji Birliği, Aydın’ın Çine ilçesinin Topçam Köyü’nde yaşayan, evlerinin bitişiğindeki maden ocağına karşı mücadele veren Coşkun çiftinin üzerine ateş açıldığını duyurdu. Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Coşkun çiftinin kaçarak canını zor kurtardığı, Cennet Coşkun’un kaçarken yolda baygınlık geçirdiğini belirtti.

Latif SANSÜR

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Ekoloji Birliği ile ÇİYAP, evlerinin yakınına kurulan ve sürekli genişleyerek arazilerine zarar veren maden ocağına karşı mücadele eden Ali-Cennet Coşkun'a tüfekle saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Dün akşam saatlerinde gerçekleştiği belirtilen saldırı ile ilgili şu açıklama yapıldı; “Coşkun çiftinin üzerine dün akşam saatlerinde ateş açıldı. Coşkun çifti kaçarak canını zor kurtardı. Cennet Coşkun kaçarken yolda baygınlık geçirdi. Çift kayalıkların altında sığınıp korkuyla kurtarılmayı beklerken ateş edenlerin farlarını söndürdükleri araçlarıyla konvoy halinde Çine'ye doğru gittiklerini belirtti.”

“SİZİ ÖLDÜRÜRÜZ”

Aydın Ekoloji ve Yaşam Platformu'ndan Av. Hicran Danışman’ın, olay mahalline giderek Coşkun ailesiyle ve jandarmayla görüştüğü belirtilen açıklamada, madene karşı uzun zamandır mücadele etmeleri nedeniyle maden şirketi tarafından ‘sizleri öldürürüz, bunlar daha iyi günleriniz, taşerona verelim de görün bakalım daha başınıza neler gelecek' diye tehdit edildikleri öne sürüldü.

“ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS”

Av. Hicran Danışman, “Jandarma öğle saatlerine kadar bölgede henüz olay yeri incelemesi gerçekleştirmedi. Delillerin karartılmaması için köylüler olay yerini kendi olanakları ile korumaya çalışıyor. Ortada adam öldürmeye teşebbüs gibi ağır bir suç var. Ancak bu ağır suçla aynı ağırlıkta bir delil toplama girişimi maalesef görmüyoruz. İstedikleri kadar çarpıtmaya çalışsınlar, gerçeklerin üzerini örtemeyecekler, izin vermeyeceğiz” diyerek kolluk kuvvetlerini deliller karartılmadan acilen olay yeri incelemesi yapmasını, hukuk sisteminin gerçek failleri ve azmettiricileri bulup hızlıca yargılamasını ve gerekli cezaya çarptırmasını istedi.

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