Mafyaya ‘Tırpan’ operasyonu! 389 kişi hakkında gözaltı kararı

27 kentte mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik operasyon başlatıldı. Tırpan adı verilen operasyonda 28 suç grubunda faaliyet gösterdiği tespit edilen 389 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Sozcu.com.tr

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Mersin, Muğla, Aydın, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Çanakkale, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Karabük, Konya, Malatya, Mardin, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ olmak üzere 27 ilde mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik operasyon başlatıldı.

Tırpan adı veriler operasyonla ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, ‘yağma’, ‘tefecilik’, ‘tehdit’ suçlarını gerçekleştiren 13 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin eden 28 suç grubunda faaliyet gösteren 389 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.