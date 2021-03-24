Mahalleli iki geceyi ayakta geçirdi, korkulan gizemli seslerin sırrı çözüldü

Denizli'de Merkezefendi ilçesindeki Gültepe Mahallesi'nde vatandaşlar yer altından gelen sesler yüzünden iki geceyi ayakta geçirdi. Çiğdem Caddesi üzerinde bir kilometrelik mesafede duyulan sesler vatandaşları tedirgin etti. İlk kez önceki gece 02:30 sıralarında yer altından sesler gelmeye başladı. Vatandaşlar yer altından gelen sesleri zaman zaman havai fişek sesine zaman zaman da duvara vurulan balyoz sesine benzetti. Ses seviyesinin de yükselip alçaldığı belirtildi. İddialara göre ilk gece sesler sabah 05:00'e kadar sürdü.

VATANDAŞ TELEFONLARA SARILDI

Yer altından gelen sesler nedeniyle bölge sakinleri önce Denizli Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (DESKİ) ekiplerini aradı. DESKİ soruna çözüm bulamayınca bu kez elektrik dağıtım şirketi AYDEM ve doğalgaz dağıtım şirketi ENERYA'nın teknik personeli bölgeye sevk edildi. Polis de vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Fakat ilk gece sesin kaynağı tespit edilemedi.

AFAD'I ARADILAR

Bir kilometrelik cadde boyunca çeşitli noktalardan gelen sesler ikinci gece de yine 02:30 sıralarında başladı. Sabah 10:00'a kadar yer altından sesler gelmeye devam etti. Mahalle sakinleri AFAD'ı arayarak yardım istedi. Olay yerine yine polis sevk edildi. Bir jeoloji mühendisi bölgede inceleme yaptı. DESKİ ekipleri cadde boyunca sesin kaynağını bulmaya çalıştı, dinlemeler yaptı.

MUHTAR: ÇOK KORKUYORUZ

İki gecedir uyuyamadıklarını söyleyen Gültepe Mahallesi Muhtarı Veysel Yayla, yer altındaki patlamaların titreşimlerini hissettiklerini söyledi. Yayla; “İki akşamdır gece 02:00 civarında sesler başlıyor. Ses tonu ve şiddeti zaman zaman değişiyor. Sesler bir cadde üzerinde yoğunlaşıyor. Herkese haber verdik. Bu gece de inceleyecekler. Yıllardır burada oturuyorum ilk kez böyle bir olay yaşadım. Şaşkınlık içindeyiz. Toprak mı kayıyor, deprem mi olacak bilemiyoruz. Günlerdir ayaktayız” ifadelerini kullandı.

DESKİ SESİN KAYNAĞINI BULDU

Gün içinde DESKİ ekipleri alanda yaptıkları çalışmada sesin kaynağını tespit etmeyi başardı. Sesin su şebekesinde biriken havanın neden olduğu kavitasyon nedeniyle ortaya çıktığı belirlendi. Çok sık olmasa da benzer sorunların yaşandığını söyleyen DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, “Ekiplerimiz şebeke içindeki havayı alıp sorunu giderdiler. Artık ses gelmiyor. Vatandaşlarımız tekrar ses duyarsa haber versinler hemen sorunu çözelim” diye konuştu.