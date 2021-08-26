Mahkeme, THK’nın başındaki AKP’li kayyuma bir kez daha “Hayır” dedi

Türk Hava Kurumu'nun 15 ildeki 44 gayrimenkulünü satmaya kalkan AKP'li kayyuma dur diyen mahkeme, kayyumun itirazını da reddetti. AKP'li kayyumun Türkiye yangınlarla boğuşurken 10 Ağustos'ta gayrimenkullerin satışının yanında 14 uçağın satışı için de izin istediği ortaya çıktı.

Yusuf DEMİR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP'li eski bakan Cenap Aşçı'nın başkanlık ettiği kayyum heyetine bizzat Türk Hava Kurumu'nu yönetme yetkisi veren Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, aynı heyetin kurumun mallarını satma talebine 27 Temmuz’da verdiği kararla izin vermemişti.

AKP’li Kayyum, Antalya, İzmir, Bodrum, Köyceğiz gibi Türkiye'nin en güzel köşelerindeki, THK'ya ait 44 gayrimenkulü satışa çıkaran THK'yı durduran karara itiraz ettiği ortaya çıktı.

Kayyum, itiraz dilekçesinde gayrimenkullerin satışına ek olarak 14 uçağın satışı ve bunun yanında 2 sıfır eğitim uçağı alımı için de izin istedi.

Kayyum Heyeti’nin, Türkiye’nin cennet ormanları cayır cayır yanarken 10 Ağustos günü yaptığı itirazı değerlendiren 9. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını 18 Ağustos’ta karara bağladı:

“Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Kayyum Heyetinin itirazlarının tamamının reddine…”

Ayrıntılar geliyor…