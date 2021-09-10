Mahkeme yaban keçilerinin avlanma ihalesini iptal etti

Tarım ve Orman Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Giresun Şube Müdürlüğü'nce kentin Alucra ilçesindeki avlakta 2 tane yaban keçisinin avlanmasına yönelik yapılan ihalenin iptali için CHP ve İYİ Partililer tarafından açılan dava sonuçlandı ve mahkeme iptal etti.

İsmail AKDUMAN

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Giresun’un Alucra ilçesinde 2 adet yaban keçisi avlanması için yapılan ihaleyi CHP ve İYİ Parti mahkemeye taşıdı. Ordu 1. İdare Mahkemesine dava açan partililer, nesli tehlikede olduğu için korumaya alınan yaban keçilerinin yaşam hakkına son verilemeyeceğini, hayvanların öldürülerek paraya çevrilmesinin kamu düzenine aykırı olduğunu, turizmin ölümle değil doğayı korumakla gelişeceğini ve avlanma ihalesinin kamu yararına olmadığını belirterek Tarım ve Orman Bakanlığı’na dava açtı.

MAHKEME İHALEYİ İPTAL ETTİ

Ordu 1. İdare Mahkemesi, yaban keçilerinin nesillerinin tehlikeye düşmesi nedeniyle Bakanlık tarafından koruma altında olduğunu belirterek, “Ancak sayılarının olması gerekenden fazla artması nedeniyle tarıma, hayvancılığa ve ormancılığa zarar verdiklerinin tespit edilmesi hallerinde ve bu amaca hizmet edecek uygun yöntemler izlenmek suretiyle avlanabileceği, aksi halde koruma altındaki bu hayvanların turizm amacıyla avlanmasının Kara Avcılığı Kanunu’nun 4. maddesine aykırı olacağı göz önüne alındığında, davalı idare tarafından (söz konusu sahadaki yaban hayvanlarının sayılarına, bunların avlanmaya uygun olanlarının sayısına, avlanılması nedenlerine, avlanacakları sahalara ve avlanmanın sonuçlarına ilişkin) bilimsel, somut ve kapsamlı araştırma ve tespitler yapılmadan, Giresun Güney Alucra- Devlet Avlağı mevkiinde yaşamakta olan 2 adet yaban keçisi kotasının, av turizmi amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca açık teklif usulü ile avlattırılmasına ilişkin gerçekleştirilen dava konusu ihalede hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denilerek davanın kabulüne ve ihalenin iptaline karar verdi.

CHP İl Başkanı Fikri Bilge, mahkemenin verdiği kararın sevindirici olduğunu vurgulayarak, “İdare Mahkemesi tarafından verilen karar bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Partimiz sadece insan sağlığı ve esenliği için değil, doğa için, hayvan hakları için de mücadelesini sürdürecektir” dedi. 2 adet yaban keçisi 26 bin 200 lira muhammen bedelle ihaleye çıkarılmıştı.