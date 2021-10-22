‘Mahkemelik’ olan hayvan hastanesine gazetecilerin girişi engellendi

AKP'li Elazığ Belediyesi'nin hayvan hastanesindeki kötü muamele iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması dün yapılmıştı. Duruşmanın ardından barınağa ziyaret etmek isteyen veteriner hekim Türkan Ceylan'ın içeri girişine izin verilmedi. Barınak görevlileri görüntü almasına izin vermedikleri gazetecilerin de fotoğraf ve görüntülerini çekmesi ise tepki topladı.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP'li Elazığ Belediyesine hayvan hastanesinde hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiasıyla Elazığ Belediyesi eski Veteriner İşleri Müdürü Vesile Tutcugil’in aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında ilk duruşma dün yapıldı. Duruşmanın ardından gazetecilerin hayvan hastanesine girme taleplerine corona salgını bahanesiyle izin verilmedi.

JANDARMA EKİPLERİ ÇAĞRILDI

Gazetecilerin görüntü almalarını engelleme girişiminde bulunan hastane görevlileri, Hayvan Hakları savunucusu ve veteriner Türkan Ceylan'ın hayvan hastanesi önünde açıklama yapmak istemesi üzerine jandarma ekiplerini çağırdı. Bazı görevliler ise gazetecilerin video ve fotoğraflarını çekti. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri basın özgürlüğü vurgusu yaparak barınak önünde açıklama yapılmasının yasal olduğunu belirtti. Gazetecilerin görüntülerini ve fotoğraflarını alan kişilerin telefonlarından kayıtları sildirdi.

“ELAZIĞ BELEDİYESİNİN BİZLERİ İÇERİYE ALABİLECEK KADAR CESARETİ YOK”

Yaşanan olayın ardından hayvan hastanesi önünde açıklama yapan Hayvan Hakları savunucu ve veteriner hekim Türkan Ceylan, corona virüsü nedeniyle Elazığ Belediyesine ait barınağa girişlerin yasaklanmasının bir bahaneden ibaret olduğunu kaydetti. Türkan açıklamasında şunları söyledi;

“Bir veteriner hekim olarak hayvanlardan corona virüsünün bulaşıp bulaşmadığına dair bilimsel bir kesinlik yoktur. Niçin giriş yasağı var anlamıyorum. Bilirkişi raporunda da gördüğünüz gibi birbirini yiyen hayvanların hepsi bu barınakta mevcut. Bu yüzden buraya zaten hiçbir gönüllü yıllardır alınmıyor ve şimdi de corona virüsü bahane ediliyor. Burada çalışan arkadaşlarımızın tavrı da çok net. Hayvanlara olan tavırlarını, insana olan tavırlarından yola çıkarak anlamak mümkün. 3 yıldır bununla mücadele ediyoruz ve tüm Türkiye'ye bu emsal niteliğindeki davaya sahip çıkmaya davet ediyorum. Lütfen bu davaya sahip çıkalım. Barınaklara corona virüsü nedeniyle girişlerin yasaklanmasının hukuki bir dayanağı yoktur. Çünkü corona virüsünün hayvanlarla ilgili herhangi bir bulaşının olması söz konusu değildir. Buradaki asıl amaç corona virüsü değil burada dağ başında yapılmış bu tesise gönüllülerin girmesini engellemektir. Ama 5199'uncu maddeye göre bu barınağa zaten buradaki yetkililerin biz gönüllülerle birlikte işbirliği içerisinde çalışması yasal olarak zorunluluklarıdır. Ama buna rağmen biz bir kamu alanına halkın vergileriyle yapılmış bir kamu alanına vatandaş olarak alınmıyoruz. Bu yasak, burada yıllardır hiçbir şeyin değişmediğinin kanıtıdır. Keşke bugün bizleri içeriye davet edebilecek kadar barınakları iyi durumda olsaydı. En azından bu dava gününde Elazığ Belediyesinin bizi içeriye alabilecek kadar cesaretleri olsaydı”