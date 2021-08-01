Malatya Turgut Özal Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre, üniversite kadrolarına 10 öğretim üyesi alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Malatya Turgut Özal Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerini sağlamış olmak koşulu ile ilanda belirtilen özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. (Adayların diğer ilgili mevzuatlardaki şartları da taşımaları gerekmektedir.)

İlan olunur.

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