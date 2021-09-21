Malatya’da 3.3 büyüklüğünde deprem! Son depremler listesi…

Malatya’da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, saat 10.31’de Yeşilyurt ilçe merkezli 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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Yüksek katlı binalarda etkili hissedilen ve kısa süren Malatya'da meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ve yaralanan olmadı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıklarken merkez üssünü Duruldu olarak belirledi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER