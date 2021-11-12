Malatya’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Son depremler…

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem derinliği 6.93 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının, merkez üssünü Malatya’nın Pütürge ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.19’da meydana geldi. Yerin 6.93 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre illerde de kısmen hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası henüz bir olumsuzluk bildirilmediği öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor. Deprem Malatya merkez ve yakın ilçelerde de hissedilirken, şu ana kadar bir hasar ihbarı güvenlik güçlerine ulaşmadı. Deprem ile birlikte çok sayıda vatandaş da evlerinden çıkarak sokaklara çıktı.

AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: “Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir.”

DEPREM ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem, başta Elazığ olmak üzere bölgedeki birçok ilden hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 12.19’da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya'daki deprem, başta Elazığ olmak üzere, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'dan da hissedildi.

Elazığ'da hissedilen depreme büroda yakalanan bir vatandaşın, masa altına saklandığı görüldü.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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