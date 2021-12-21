Malatya’da doların düşüşünü halay çekerek kutladılar

Malatya'da bir grup esnaf kent merkezindeki Şire Pazarı'nda doların düşüşünü davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı. Bir tatlıcı da ücretsiz tatlı dağıttı. Vatandaşların dolar sevincini değerlendiren CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, "Artan maliyetler o kadar çok yük olmuş, döviz o kadar canımızı yakmış ki, böyle durumda mutluluk ve sevinç hâline gelmiş" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Malatya’da bir grup esnaf kent merkezindeki Şire Pazarı’nda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıklamaları ile döviz kurunun sert düşmesini halaylarla kutladı.

Sembolik olarak dolar da yakan esnaf, ‘Dik dur eğilme, bu millet seninle’ sloganları atarak Erdoğan'ın yanında olduklarını dile getirdi.

Öte yandan kent merkezindeki bir tatlıcı da, halka ücretsiz tatlı dağıtarak dövizdeki düşüşü kutladı.

“GERÇEKTEN SORGULANMASI GEREKEN BİR DURUM”

Vatandaşların dolar sevincini değerlendiren CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, şu ifadeleri kullandı:

* Bu durumda vatandaşı suçlamak doğru olmaz. Ama şunu görüyoruz AKP iktidarı, 18-19 yılda insanlar üzerinde öyle şeyler yaratmış ki, kur 8 liradan 18 liraya birkaç ayda çıkabiliyor. Türkiye ekonomisi o kadar kırılgan bir noktaya gelmiş ki, ağızdan çıkan birkaç cümle ile 18 liradan 12 liraya düşebiliyor.

* Şu an geldiği yer itibariyle dövize baktığınızda, bundan önceki dövizin yüzde 50’sindeyiz. Yani döviz kuru yüzde 50 pahalı. Paramız üç ay önceye göre değer kaybetmiş. Artan maliyetler o kadar çok yük olmuş, döviz o kadar canımızı yakmış ki, böyle durumda mutluluk ve sevinç hâline gelmiş.

* Gerçekten sorgulanması gereken bir durum. Ama vatandaşlarımızı da sorgulama haddini kendimizden göremeyiz. Gerçekten şu anda gelinen noktada davulların çalınacağı ve sloganların atılacağı durum söz konusu değil.

* Belirsizlikler ortada. Ekonomistler de bunu görüyor. Dünyada eşi benzeri olmayan bir model ile Türkiye ekonomisi düzeltilmek isteniyor. Ama böyle bir düzen olmaz.

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