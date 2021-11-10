Malatya’da çöken binayla ilgili iki bakandan açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam saatlerinde Malatya'da iki katlı binanın çökmesiyle ilgili açıklama yaptı. Koca, hastaneye kaldırılan 13 kişiden 8'inin taburcu edildiğini duyurdu. Soylu ise "Arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Allah'a şükür, can kaybımız yok" dedi.
Dün saat 16.50 sıralarında Malatya Şifa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bina çöktü. Altında iş yerleri, üstünde ise kahvehane bulunan binanın enkazında çok sayıda kişi kaldı.
Bu sabah birer açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları söyledi:
Koca: Bir binanın çökmesi sonucu yaralanıp hastaneye kaldırılan 13 kişiden 8’i tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. 5 yaralı halen tedavi altında. 5 UMKE timi dahil toplam 141 sağlık çalışanımızla olay yerindeyiz.
Soylu: AFAD Başkanlığımızdan aldığımız son bilgiye göre, Malatya’da çöken binadaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Allah’a şükür, can kaybımız yok. Yaralanan hemşehrilerimize acil şifalar diliyorum.