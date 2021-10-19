Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM’de kabul edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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Birleşmiş Milletler’in Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yurt dışına gönderilmesine dair verilen iznin 31 Ekim 2021 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.