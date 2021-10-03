Maliyetler bizi ezerken bir de terörist ilan edildik

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, hal esnafını ziyaret etti. Esnaf “Fiyatlardaki artışın sorumlusu bizler değiliz. Maliyetler düşürülmeli” dedi.

Veli TOPRAK

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Hayat pahalılığı ve fiyatlardaki fahiş artış kendini en çok meyve, sebzede hissettiriyor. Ne üretici ne tüketici ne de aracılık eden esnaf bundan memnun… Hal esnafı, tarladaki fiyat ile tezgahtaki fiyat arasındaki fark nedeniyle kendilerine yöneltilen eleştirilerden de rahatsız. Ankara'da Hal esnafını ziyaret eden ve vatandaşlarla da görüşen Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, tespitlerini SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı. İşte Enginyurt'un gözünden tarla ve tezgah farkı ile hayat pahalılığı:

FAHİŞ KARIMIZ YOK

Hal esnafı kendilerinin suçlu gibi gösterilmesinden ve ‘Sebze meyve fiyatlarındaki artışın sorumlusu halciler” denilmesinden rahatsız. Hal esnafı üreticiyi koruyan ve kollayan kesim olduklarını şu sözlerle ifade ediyor: “Fahiş bir karımız olmaz. Bizim kantardan nakliyeye, soğuk hava deposundan israf edilen mala varıncaya kadar büyük maliyetimiz var. Biz bu maliyetlerin altında ezildiğimizi söylerken bir de terörist ilan edercesine suçlanmak çok rahatsız edici. Meyve sebzenin yüzde 35'ini biz alıyoruz. Kalan yüzde 65'inin alıcısı büyük marketler ama bize müfettiş gönderen zihniyet bizi yaralamaktan öteye geçmiyor. Yıllardır ‘hal yasası çıkaracağız' diyenler, perakende yasasını çıkarmayarak, perakendeyi kontrol etmeyerek, her şeyi defterde kayıtlı olan hal esnafını sürekli incitiyor.”

ONLAR TERÖRİSTTİ

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt haldeki gözlemlerini şöyle aktardı: “Esnaf bana, iktidarın yanlış yolda gittiğini, bir dönem patates ve soğan üreticisinin hedef alındığını anlattı. Genel Başkanımız Gültekin Uysal da, ‘3 yıl önce patates, soğan üreticisini terörist ilan ettiniz' diyerek hükümeti uyardı. Bugün patates ve soğan üreticisi iflas ediyor, perişan ve sahip çıkan yok. Esas düşürülmesi gereken maliyetler iken maalesef hükümet, zabıta, polis, müfettiş yollayarak fiyatları aşağı çekmeye çalışıyor. Demokratik bir ülkede ve serbest piyasa ekonomisinde bu en tehlikeli girişimdir.”

ESNAF PERİŞAN

Enginyurt, “Ulus Halk Pazarı'na gittiğimizde gördük ki hakikaten esnaf kan ağlıyor. Esnaf perişan, çünkü haldeki fiyatlarla pazara girdiğimizde gördüğümüz fiyatlar arasında dağlar kadar fark var. Fiyatı arttıran aradaki komisyoncu değil. Fiyatı artıran sadece ve sadece yüksek maliyetlerdir. Pazarda yaptığımız gözlem neticesinde yapılması gereken tek şeyin maliyetlerin düşürülmesi olduğudur” dedi.

BAKAN DALGA GEÇİYOR

Enginyurt “Türkiye'de maalesef son yüzyılın en başarısız Tarım Bakanı var. Hatta buna Tarım Bakanı da dememek lazım. Tarımdan anlamayan bir bakan tarafından yönetiliyoruz. Tarım Bakanı çiftçinin halini anlamıyor, anlamadığı gibi ‘Çiftçi mutlu günler yaşıyor, yüzü gülüyor' diyerek tarım çökmüş, çiftçi iflas etmiş olmasına rağmen adeta dalga geçercesine açıklama yapıyor. Hal esnafı perişan, hal esnafı çeklerini, kirasını ödeyemiyor ama buna rağmen suçlu ilan ediliyor” dedi.

ÜRETİCİLER MUTSUZ

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt “Neresi mutlu üreticinin, kim mutlu?” dedi ve ekledi: “Amele parasını bile ödeyemedi üretici. Mevcut durumdaki maliyetleri karşılayamadı fındık üreticisi. Dolayısıyla, fındık üreticisi de tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadı. Bu sene rekolte düşük. Fındık yeterince olmadı. Böyle bir dönemde fındığın en az 30 lira olması gerekirken fındık 23 liradan satılıyorsa demek ki tekelci firmaya Türkiye'yi fındık üreticisini teslim ettiniz.”

KDV YÜZDE 1'E DÜŞÜRÜLMELİ

“Gübre, ilaç, doğalgaz, elektrik, akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi gerekir” diyen Enginyurt şöyle devam etti: “Çiftçiye akaryakıt ve çiftçinin ürününün KDV'si yüzde 1'e düşürülmelidir. Üretim maliyetleri düşünülmediği müddetçe Türkiye'de hiç kimse fiyat artışlarını bir yerlere bağlayarak bu işten kurtulamaz. AKP iktidarı, maalesef 19 yıldır yönetememenin, kötü yönetimin her dönem olduğu gibi sorumluluğunu başkasına atarak bu işten sıyrılmaya çalışmaktadır.”