Maltepe’de aşı karşıtı miting düzenleniyor

İstanbul Maltepe'de, Anadolu Birliği Partisi öncülüğünde, 'Büyük uyanış' adı altında, "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir araya Geliyor" çağrısıyla aşı karşıtı mitinge çağrı yapıldı. Mitinge katılmak isteyen çok sayıda aşı karşıtı vatandaş, Maltepe Etkinlik Alanına gelmeye başladı. Alana girişlerde kimi vatandaş, maske takmak istemediği için polis ekipleriyle tartıştı. Girişlerde, HES kodunun sorulmaması ise dikkat çekti.

Fahrettin ÖZTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Maltepe’de, aşı karşıtlarının, ‘Büyük Uyanış’ adını verdikleri aşı karşıtı miting ile ilgili tartışmalar devam ederken, bugün Maltepe Etkinlik Alanı’nda söz konusu miting için aşı karşıtları bir araya gelmeye başladı.

“MASKESİZ GELENLERE POLİS MASKE VERDİ”

Anadolu Birliği Partisi öncülüğünde, ‘Büyük Uyanış’ adı altında, “Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir araya Geliyor” çağrısıyla bir araya gelen aşı karşıtları arasında maske takmayanlar ile polis arasında zaman zaman tartışma yaşandı. Polis, maske takmayanlara maske verdi. Ancak aşı karşıtı kimi vatandaşlar, alana giriş kapısında taktıkları maskeleri, alana giriş yaptıktan kısa bir süre sonra tekrar çıkardı. Bir vatandaş ise, etkinlik alanına maskesi kafasında girince polisin uyarısıyla karşılaştı. Maskesini takıp içeri girdikten sonra, maskeyi yere fırlattığı görüldü. Girişlerde, HES kodunun sorulmaması ise dikkat çekti. Aşı karşıtları mitingin başlamasını beklerken, ‘Aşıya karşı direneceğiz’, ‘Milleti satanı biz de satarız’, ‘Oy moy yok’ şeklinde slogan attı.

KAYMAKAMLIK YASAKLAMIŞ, VALİLİK İZİN VERMİŞTİ

Aşı karşıtı mitinge, Maltepe Kaymakamlığı, bulaş riski nedeniyle mitingin izin vermemişti. Kaymakamlığın yasaklama kararı üzerine, Anadolu Birliği Partisi (ABP), İstanbul Valiliği’ne başvurdu. ABP’nin başvurusunda, mitingin çağrı başlığı, ‘Anayasa’yı koruma inisiyatifi bir araya geliyor’ şeklinde değiştirildi. Valilik, yapılan başvuruyu değerlendirdikten sonra, pandemi kurallarına uyulması şartıyla mitingin düzenlenmesine izin verdi.

İlginizi Çekebilir Aşı karşıtı antrenör, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti