Manavgat yangınında ölü sayısı 8’e çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve 10 günde söndürülebilen yangında, vücudunun yüzde 80'i yanan Hüseyin Gömes, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gömes ile birlikte yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi.

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Manavgat’ta 28 Temmuz’da başlayan 4 yangından ilki olan Yeniköy Mahallesi’nde başlayan orman yangınında alevlerden motosikletiyle kaçmak isterken vücudunun yüzde 80’inde 2’nci derecede yanık meydana gelen Hüseyin Gömes jandarma tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürülen Hüseyin Gömes, yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisine yanık servisinde devam edilmesi için Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisi burada devam eden Gömes, kalp krizinden hayatını kaybetti. Hüseyin Gömes’in cenazesi Ilıca Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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