Manavgat yangınında ölü sayısı 8’e çıktı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve 10 günde söndürülebilen yangında, vücudunun yüzde 80'i yanan Hüseyin Gömes, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gömes ile birlikte yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi.
Manavgat’ta 28 Temmuz’da başlayan 4 yangından ilki olan Yeniköy Mahallesi’nde başlayan orman yangınında alevlerden motosikletiyle kaçmak isterken vücudunun yüzde 80’inde 2’nci derecede yanık meydana gelen Hüseyin Gömes jandarma tarafından kurtarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürülen Hüseyin Gömes, yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisine yanık servisinde devam edilmesi için Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisi burada devam eden Gömes, kalp krizinden hayatını kaybetti. Hüseyin Gömes’in cenazesi Ilıca Mezarlığı’nda toprağa verildi.
YANGINLARDA HAYATINI KAYBEDENLER
- Antalya-Manavgat-Beloluk mevkii: Orman işçileri Yaşar Cinbaş (53) ve Erdal Tokla (37)
- Antalya-Manavgat-Değirmenli Mahallesi: Osman Kardaş (55) ile eşi Şehri Kardaş (50)
- Antalya-Manavgat-Kalemler Mahallesi: Fahri Yiğitokur (60) ile eşi Andrea Hartmann Yiğitokur (58)
- Antalya-Manavgat-Ilıca Mahallesi: Yusuf Demirli (41)
- Antalya-Manavgat-Yeniköy Mahallesi: Hüseyin Gömes
- Antalya-Akseki-Kepezbeleni Mahallesi: Hasan Ali Yüksel (82)
- Muğla-Marmaris-Armutalan Mahallesi: Şahin Akdemir (25)