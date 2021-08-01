Manavgat’ta yangın söndürme çalışmaları sürüyor, 19 mahalle tamamen boşaltıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Manavgat, Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinde devam eden yangınları söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Akseki’deki iki mahallede yangın yerleşim yerlerini tehdit edince mahalleler boşaltıldı, hayvanlar tahliye edildi. Manavgat’ta ise 19 mahalle tamamen boşaltıldı, 16 mahalle de yangından kısmen zarar gördü. Beydiğin bölgesinde çıkan yangına müdahale çalışmaları ise sürüyor.

İSMAIL AKIN

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Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ve diğer illerden gelen ekiplerle birlikte Manavgat, Alanya, Akseki ve Gündoğmuş'ta devam eden yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan söndürme için çalışmalar sürerken diğer yandan soğutma çalışmaları da devam ediyor.

MANAVGAT’TA 19 MAHALLE TAMAMEN BOŞALTILDI

Akseki'deki iki mahallede yangın yerleşim yerlerini tehdit edince mahalleler boşaltıldı, hayvanlar tahliye edildi. Manavgat yangınında dört gün geride kalırken, Manavgat'ta 19 mahalle tamamen boşaltıldı, 16 mahallede kısmen zarar gördü. Beydiğin bölgesinde çıkan yangına müdahale çalışmaları ise sürüyor.



ÇELTİKÇİ YEM DAĞITIM MERKEZİ

Yaraların sarmak için mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Çeltikçi Mahallesinde yem ve saman dağıtım merkezi kurdu. Merkezden şu ana kadar 196 çiftçiye yem ve saman desteği sağlandı. Merkezde ayrıca hayvanların barınması içinde alan oluşturuldu.

1063 küçükbaş, 88 büyükbaş hayvan tahliyesi yapıldı. Tahliye edilen hayvanların bakım ve tedavisinde yapılıyor. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, ayrıca yangından büyük zarar gören Kalemler, Karaavca, Saraçlı, Ulukapı, Karaöz, Çeltikçi, Yaylalan, Belenobası, Aksaz, Gündoğdu, Yukarıışıklar, Cevizler, Sarılar, Tekandız, Kırlı Mahalleri ile Gündoğmuş'a da yem ve saman gönderdi.



SAF KANTARON MERHEM OLACAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Mobil Aşevi'de günlük olarak hem yangından zarar gören vatandaşlar için, hem de bölgede canla başla çalışan personel için yemek dağıtmaya devam ediyor. Yangından zarar gören vatandaşlar için de bağışlar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin Etiler Mahallesi Oyuncak Kütüphanesinde oluşturulan bağış merkezi ve Manavgat Afet Koordinasyon Merkezi'ne vatandaşlar yardım bağışı yapıyor. Su, peçete, yiyecek, içecek, kıyafet, ilaç, yardımı yapan vatandaşlar yangının söndürülmesi içinde dua ediyor.

Yardım yapan bağışçılar arasında yerelde yaşayan bir vatandaşın annesi kendi elleriyle doğal olarak hazırladığı saf kantaron yağını da yangından zarar gören vatandaşlara merhem olması için bağışlaması dikkat çekti.

ASAT SAHADA

ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri yangından zarar gören mahallelerde yoğun bir çalışma yürütüyor. ASAT ekipleri arazözlerle Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine su takviyesi yapıyor.

ASAT ayrıca vatandaşların su ihtiyacını karşılayabilmek için de yoğun bir çaba sarf ediyor. ASAT ekipleri enerji kesintisi nedeniyle su verilemeyen mahallelerde tankerler ile su dağıtıyor. Jeneratörler ile su terfi istasyonlarındaki motorları devreye alan ASAT ekipleri vatandaşın susuz kalmaması için elinden gelen çabayı gösteriyor.

Sığırcılar bölgesinde su borusu patlağına anında müdahale eden ekipler, Tepeköy mahallesinde Yangın Müdahale Helikopteri tarafından su alınan yangın havuzuna su takviyesi de yapıyor. ASAT ekipleri ayrıca tüm mahalleri ziyaret ederek vatandaşlara tek tek neye ihtiyacı olduğunu soruyor muhtarlarla görüşüyor ve talepleri karşılamaya çalışıyor.

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