Manavgat’taki felaket uydudan böyle görünüyor

Manavgat ormanlarındaki yangın şu ana kadar yaklaşık 55 bin hektar alanı yok etti. Gündoşmuş'ta yanan orman alanı 14 bin hektara yaklaştı. Uydudan elde edilen son görüntüler kara tabloyu gözler önüne serdi.

GÖKMEN ULU

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Günlerdir devam eden büyük orman yangınlarını yakın takibe alan Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği, Antalya Manavgat'taki orman yangını ile ilgili son durumu paylaştı.

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Dr. Tevfik Türk koordinasyonunda Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile yapılan çalışmalar, tahribatın vardığı boyutu ortaya koydu.

Sentinel 2-A uydu görüntülerinin kısadalga (SWIR) ve yakın kızılötesi (NIR) bantları ile yapılan çalışmalar sonucu kara tablo gözler önüne serildi. Manavgat'ta şu ana kadar yanan orman alanı 54 bin 900 hektar. Gündoğmuş'ta şu ana dek yanan orman alanı ise 13 bin 800 hektar.

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