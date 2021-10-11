Manisa Alaşehir’de 1979 metrekare bağ satılacak
Manisa Alaşehir icra dairesi tarafından yayınlanan ilana göre Alaşehir'de 1979 metrekare bağ icradan satışa sunulacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Alaşehir İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından açılan ilanla da satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri şu şekilde:
Satışa konu taşınmaz Manisa ili Alaşehir ilçesi 102 ada 4 nolu parselde kayıtlıdır. Taşınmaz Alaşehir İlçesi Örnekköy Mahallesinde olup 1979,43 m2 miktarındadır. Borçlunun hissesi tam ve 1979,43 m2 dir. Taşınmaz tapu kayıtlarında bağ vasfındadır. Toprak yapısı kumlu-tınlı yapıda ,sulanmayan kuru tarımın yapıldığı ama sulama imkanı olan tarladan oluşmaktadır.
Adresi : 102 Ada 4 Nolu Parselde Kayıtlıdır. Taşınmaz Alaşehir İlçesi Örnekköy Mahallesi Alaşehir / MANİSA
Yüzölçümü : 1.979,43 m2
İmar Durumu : İmar planı dışında
Kıymeti : 35.629,74 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : TC. Ziraat Bankasının ipoteği vardır. İPÇY ile takip yapılmaktadır. Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 04/01/2022 günü 14:10 – 14:15 arası
2. Satış Günü : 03/02/2022 günü 14:10 – 14:15 arası
Satış Yeri : Alaşehir Kongresi Parkı – Yenice Mah. Kuvayı Milliye Cad. Adliye Otoparkı Yanı (Çamlık Park) ALAŞEHİR / MANİSA