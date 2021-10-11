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Manisa Alaşehir’de 1979 metrekare bağ satılacak

Manisa Alaşehir icra dairesi tarafından yayınlanan ilana göre Alaşehir'de 1979 metrekare bağ icradan satışa sunulacak.

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Manisa Alaşehir’de 1979 metrekare bağ satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Alaşehir İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından açılan ilanla da satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri şu şekilde:

Satışa konu taşınmaz Manisa ili Alaşehir ilçesi 102 ada 4 nolu parselde kayıtlıdır. Taşınmaz Alaşehir İlçesi Örnekköy Mahallesinde olup 1979,43 m2 miktarındadır. Borçlunun hissesi tam ve 1979,43 m2 dir. Taşınmaz tapu kayıtlarında bağ vasfındadır. Toprak yapısı kumlu-tınlı yapıda ,sulanmayan kuru tarımın yapıldığı ama sulama imkanı olan tarladan oluşmaktadır.

Adresi : 102 Ada 4 Nolu Parselde Kayıtlıdır. Taşınmaz Alaşehir İlçesi Örnekköy Mahallesi Alaşehir / MANİSA
Yüzölçümü : 1.979,43 m2
İmar Durumu : İmar planı dışında
Kıymeti : 35.629,74 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : TC. Ziraat Bankasının ipoteği vardır. İPÇY ile takip yapılmaktadır. Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 04/01/2022 günü 14:10 – 14:15 arası
2. Satış Günü : 03/02/2022 günü 14:10 – 14:15 arası
Satış Yeri : Alaşehir Kongresi Parkı – Yenice Mah. Kuvayı Milliye Cad. Adliye Otoparkı Yanı (Çamlık Park) ALAŞEHİR / MANİSA

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