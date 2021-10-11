Manisa Alaşehir’de 1979 metrekare bağ satılacak

Manisa Alaşehir icra dairesi tarafından yayınlanan ilana göre Alaşehir'de 1979 metrekare bağ icradan satışa sunulacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Alaşehir İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından açılan ilanla da satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri şu şekilde:

Satışa konu taşınmaz Manisa ili Alaşehir ilçesi 102 ada 4 nolu parselde kayıtlıdır. Taşınmaz Alaşehir İlçesi Örnekköy Mahallesinde olup 1979,43 m2 miktarındadır. Borçlunun hissesi tam ve 1979,43 m2 dir. Taşınmaz tapu kayıtlarında bağ vasfındadır. Toprak yapısı kumlu-tınlı yapıda ,sulanmayan kuru tarımın yapıldığı ama sulama imkanı olan tarladan oluşmaktadır.

Adresi : 102 Ada 4 Nolu Parselde Kayıtlıdır. Taşınmaz Alaşehir İlçesi Örnekköy Mahallesi Alaşehir / MANİSA

Yüzölçümü : 1.979,43 m2

İmar Durumu : İmar planı dışında

Kıymeti : 35.629,74 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : TC. Ziraat Bankasının ipoteği vardır. İPÇY ile takip yapılmaktadır. Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 04/01/2022 günü 14:10 – 14:15 arası

2. Satış Günü : 03/02/2022 günü 14:10 – 14:15 arası

Satış Yeri : Alaşehir Kongresi Parkı – Yenice Mah. Kuvayı Milliye Cad. Adliye Otoparkı Yanı (Çamlık Park) ALAŞEHİR / MANİSA

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN