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Manisa Gördes’te 4900 metrekare tarla icradan satılacak

Gördes İcra Dairesi tarafından yayınlanan ilana göre 4900 metrekare tarla icradan satışa sunulacak.

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Manisa Gördes’te 4900 metrekare tarla icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Manisa Gördes’te satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Özellikleri : Manisa İl, Gördes İlçe, 2722 Parsel, KAYACIK Mahalle/Köy, Taşınmaz tarla vasfında olup, killi-tınlı toprak yapısına sahiptir. Toprak derinliği ortadır. Taşınmaz %3-5 meyile sahiptir.

Adresi : Kayacık Mah. 2722 Parsel Gördes / MANİSA

Yüzölçümü : 4.900 m2

Hissesi : Tam

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 24.500,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 12/01/2022 günü 11:00 – 11:05 arası

2. Satış Günü : 10/02/2022 günü 11:00 – 11:05 arası

Satış Yeri : GÖRDES BELEDİYESİ KÜLTÜR SARAYI KONFERANS SALONU

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