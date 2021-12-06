Manisa Gördes’te 4900 metrekare tarla icradan satılacak
Gördes İcra Dairesi tarafından yayınlanan ilana göre 4900 metrekare tarla icradan satışa sunulacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Manisa Gördes’te satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Özellikleri : Manisa İl, Gördes İlçe, 2722 Parsel, KAYACIK Mahalle/Köy, Taşınmaz tarla vasfında olup, killi-tınlı toprak yapısına sahiptir. Toprak derinliği ortadır. Taşınmaz %3-5 meyile sahiptir.
Adresi : Kayacık Mah. 2722 Parsel Gördes / MANİSA
Yüzölçümü : 4.900 m2
Hissesi : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 24.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 12/01/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü : 10/02/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri : GÖRDES BELEDİYESİ KÜLTÜR SARAYI KONFERANS SALONU