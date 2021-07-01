Manisa’da akıllara durgunluk veren olay: Mezarlığı yakarak temizlediler

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Akselendi Mahallesi’ne ait mezarlıkta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin, Akselendi mezarlığındaki kuruyan yabani otları yakarak temizlemesi hem mahalle sakinlerinin hem de CHP'nin tepkisine sebep oldu.



CHP AKHİSAR: YAZIKLAR OLSUN

Akselendi mezarlığının yakarak temizlenmesini fotoğraflarla sosyal medyaya taşıyan CHP Akhisar İlçe Başkanlığı tepki gösterdi.CHP Akhisar ilçe başkanlığı sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

* İş bilmezliğin bu kadarı! Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'daki Akselendi mezarlığını bakımsız bıraktığı yetmiyormuş gibi yabani otları da yakarak temizliyor. İnsana, doğaya, ağaçlara saygınız yoktu; ama bu durum gösterdi ki ölüye bile saygınız yok! Yazıklar olsun!

“ÖLÜLÜRE SAYGILARININ OLMADIĞINI GÖRDÜK”

Yaşanan olayla ilgili SÖZCÜ'ye açıklamada bulunan CHP Akhisar İlçe Başkanı Umut Çavuş yaşanan durumdan mahalle sakinlerinin büyük üzüntü yaşadığını ifade ederek, mezarlıkta yatanlara saygısızlık yapıldığını dile getirdi.

CHP'li Çavuş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Mahalle sakinlerinden bize gelen şikayetlerde ilk önce böyle bir durumun olamayacağını düşündüm. Böyle bir hata yapmazlar dedim.

*Ancak yaptığımız araştırmalarda gerçekten mezarlığı Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar dire Bakanlığı ekiplerinin otları temizlik amacıyla yaktığı bilgisine ulaştım. Zaten mezarlık yıllardır bakımsız haldeydi.

*Büyükşehir’in sorumluluğunda olmasına karşın mezarlığa yıllardır bakılmamış. Şimdi de çıkıp akıllara durgunluk veren bir bakım yapmışlar.

*Bu tamamen bir iş bilmezlik örneğidir. Siyaset yapılan atamayla iş bilmez kişiler başa getirildiğinde böyle akıllara durgunluk veren olayların yaşanmasına sebep oluyor.

*Doğaya ve yaşayan insanlara saygıları olmadığı gibi artık ölülere de saygılarının olmadığını gördük. En azından ölülere saygılarının olmasını beklerdik.

*Maalesef bununda olmadığın gördük. Akselendi mahallesindeki mezarlığında oradaki halkın annesi, babası veya çocukları yatıyor. Öncelikle onların hatırasına bir saygısızlık yapılmış. Böyle bir saygısızlığın kabul edilmesini kimse bizden beklemesin.

* MHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin bir an önce Akselendi halkında özür dilemesini bekliyoruz. Eğer mezarlık işlerine bakamıyorlarsa bıraksınlar CHP'li Akhisar Belediyesi'ni bunu yapsın.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Akselendi mezarlığında yaşanan olayın kamuoyuna yansımasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın mezarlığın belediye personeli tarafından yakılıp-yakılmadığı, sorumluların kimler olduğunu tespit etmek amacıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.