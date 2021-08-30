Manisa’da katliam gibi bir kaza daha! Ölü ve yaralılar var

Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 TIR ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Salihli'de 3 gün önce de otomobil ile işçi servisi çarpışmıştı. Kazada 4 kişi ölürken, 6 kişi de yaralanmıştı.

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Kaza, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 2 TIR ve 2 otomobile, hızla gelen bir TIR çaptı.

Kazada, 3 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

BİR FACİA DAHA YAŞANMIŞTI

Salihli ilçesinde 3 gün önce de otomobil ile işçi servisi çarpışmıştı. Kazada 4 kişi ölürken, 6 kişi de yaralanmıştı.