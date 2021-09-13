Mansur Yavaş, 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü’nü kazandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 21 ülkeden 32 belediye başkanının aday gösterildiği '2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü'nü kazandığını, Sakarya Zaferi'nin 100. yılı etkinliğinde duyurdu. Yavaş, "Bu başarı Mansur Yavaş’a ait değil. 6 milyon Ankaralının, inşallah sizlerin adına bu ödülü alacağım" dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte gerçekleştirdiği projeler, şeffaf yönetim uygulamaları, toplum sağlığının korunması ve vatandaşların kendini güvende hissetmesi için hayata geçirdiği uygulamalarla ‘City Mayors Foundation' (Belediye Başkanları Vakfı) tarafından düzenlenen World Mayor ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü'ne aday gösterilmişti.

Yavaş, Sakarya Zaferi'nin 100. yılı için yapılan özel etkinlikte yaptığı konuşmada yarışmanın sonucunu açıkladı.

“6 MİLYON ANKARALI ADINA ÖDÜLÜ ALACAĞIM”

Mansur Yavaş, “Sevgili hemşehrilerim, biraz önce İngiltere'den açıklanmış. Son derece mutlu olduk. Bu başarı Mansur Yavaş'a ait değil. 6 milyon Ankaralının, inşallah sizlerin adına bu ödülü alacağım” diye konuştu.

ASYA’DAN ADAY GÖSTERİLEN 4 BAŞKAN ARASINDA

Daha önce de Uluslararası Şeffaflık Derneği ve İnsani Geliştirme Vakfı tarafından şeffaflık ödülüne layık görülen Yavaş, 21 ülkeden 32 belediye başkanın aday gösterildiği aday listesinde Türkiye'de tek, Asya'da ise dört belediye başkanından biri olmuştu.

2004 yılından beri 2 yılda bir düzenlenen ‘Dünya Belediye Başkanı Ödülü' ile bir yıldan uzun süredir dünyada etkisini gösteren pandemi sürecindeki liderlikleri ve başkan olarak başarıları değerlendirildi.

Aday gösterilen belediye başkanlarından vatandaşlarını daha eşit, birleşik ve hoşgörülü bir toplum için çabaladıklarına ikna edenlerin, ayrıca şehirlerini doğal ve insan kaynaklı afetlerden korumak amacıyla yaptığı güçlendirme çalışmaları, daha adil ve daha yeşil yönetim anlayışlarının da dikkate alınarak inceleneceği açıklanmıştı.

21 ÜLKEDEN 32 ŞEHİR YARIŞTI

‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü' için Ankara ile yarışan 21 ülkeden 32 şehir şöyleydi: “Ankara, Arnheim – Hollanda, Bogota – Kolombiya, Braga – Portekiz, Bratislava – Slovakya, Buenos Aires – Arjantin, Cascais – Portekiz, Dantumadiel – Hollanda, Delhi – Hindistan, Freetown – Siera Leone, Grenoble – Fransa, Grigny – Fransa, Guarulhos – São Paulo, Brezilya, Helsinborg – İsveç, Kigali – Ruanda, Long Beach – Kaliforniya, Manchester –İngiltere, Mannheim – Almanya, Melbourne – Avusturalya, Mexico City – Meksika, Milan – İspanya, Milwaukee – ABD, Pasig – Filipinler, Raqqa – Suriye, Richmond – ABD, Rostock – Almanya, Rotterdam – Hollanda, Saint Omer – Fransa, San Bellino – İtalya, Villa de Conte – İtalya, Varşova – Polonya ve Washington – ABD.”