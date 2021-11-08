Mansur Yavaş: 5 katrilyona yakın yolsuzluk iddiasını savcıya verdim

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda 'kitre bebek' tartışması yaşandı. Fahiş fiyatla kitre bebek alındığı iddiasına sert tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "Savcılığa niye gitmiyorsunuz? Ben savcıya takır takır tespit ettiğim bütün yolsuzlukları veriyorum. Siz niye vermiyorsunuz? Bugüne kadar 5 katrilyona yakın yolsuzluk iddiasını götürdüm savcıya verdim" şeklinde konuştu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimi Mansur Yavaş'ın başkanlığında yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a “Kent müzesine bağışlanmak üzere alınan kitre bebek ile ilgili fahiş fiyat ödendiği iddialarına dair soru sormak isteyen gazetecinin darp edildiği” iddiası soruldu. Mansur Yavaş, soruya şöyle cevap verdi:

*Belediye başkanının görevleriyle ilgili olmayan bir soru soruluyor. Provokatif bir soru. Her şeyden önce olay, ben ayrıldıktan sonra oldu. Ben size olayın gerçeğini anlatayım.

*O müzeyi ilk yapan benim. 10 yıl oraya 2 tane belediye başkanı elini sürmemiş. Bize teklif edildiğinde gidip baktım. Orada yapılan bütün maketler yerlerde sürünüyordu. Hiçbir şekilde bakımı yapılmamıştı.

*Dayak yediği iddia edilen kişinin bacağında şişlik var. Bazı basın organlarının “Ardahan'da satılan 150 liralık kitre bebeği alıp 10 bin liraya alıp oraya koydular” provokatif haberinden sonra oraya gitmesi, olay çıkarmaya gitmesi demektir.

*Kendisini oraya sokmak istememişler, itiş kakış olmuş. Bilirkişi raporu burada, darp yok' diyor. Tedavi gerektirir bir şey de yok diyor. Bacağında hafif bir şişlik var diyor.

“NAMUSLU, ŞEREFLİ HAYSİYETLİ İNSANLAR SAVCILIĞA GİDER”

*Kitre bebekle ilgili bir iddianız varsa, her zaman söylüyorum, namuslu, şerefli, haysiyetli insanlar savcılığa gider. Oradan buradan dedikodu üretmez. Ben gidiyorum. Ben savcıya takır takır tespit ettiğim bütün yolsuzlukları veriyorum. Siz niye vermiyorsunuz?

*Basından at haberi, nasıl olsa onu okuyan o gün okuyor, bir daha da cevap şansı görmüyor. Bıktık bu çamur atmalardan. İnşallah faaliyet raporunda bizimle ilgili gerek mecliste konuşulanlar, gerekse basında çıkan bütün iddiaları tek tek burada ekranda vereceğim.

“5 KATRİLYONA YAKIN YOLSUZLUK İDDİASINI SAVCIYA VERDİM”

Yavaş, konuşmasının devamında bugüne kadar ortaya çıkardığı yolsuzluklara bir tane soruşturma açılmamasına tepki göstererek, şöyle konuştu:

*Bir tane mi soruşturma olmaz arkadaşlar? Bir tane mi soruşturma olmaz? Savcılığa niye gitmiyorsunuz? Aklansın, benim bir memurum eğer hata yapıyorsa ben de diyorum ki sizinle birlikte müdahil olacağım. Hesabını birlikte soracağım.

*İyi de değerli meclis üyeleri, burada eski meclis grup başkanvekili varken, ‘Varsa belediyede bir tane haksızlık, yolsuzluk sonuna kadar gitmeyen namussuzdur’ diyordu, grup başkanı değişince ne değişti? Bugüne kadar 5 katrilyona yakın yolsuzluk iddiasını götürdüm savcıya verdim.

*Allah için bir tanesini, ‘Bu nedir, ne yapmışlar, bu Ankara halkının, yetimin hakkını hep beraber soralım, kim bu paraları çaldıysa onları gidip bunları geri alalım' dediniz mi? Denmedi.

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