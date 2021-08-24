Mansur Yavaş: Belediyenin mallarından elinizi çekin artık

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek döneminde, belediyenin mallarını eşi Nevin Gökçek'in 'onursal başkan' olduğu SOS Vakfı'na düşük meblağlar ile kiraladığı iddiasıyla ilgili konuştu. "Kocası karısına orayı kiraya vermiş" diyen Yavaş, belediye ekiplerinin depoyu kaymakamlık görevlileriyle tahliyeye gittiğini, bu sırada kaymakamdan 'Tahliyeyi erteleyin' ricası geldiğini, daha sonra mahkeme kararıyla bu tahliye için yürütmeyi durdurma kararı alındığını anlattı. Yavaş, "Belediyenin mallarından elinizi çekin artık" dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Melih Gökçek döneminde, belediyenin mallarını eşi Nevin Gökçek’in ‘onursal başkan’ olduğu SOS Vakfı’na düşük meblağlar ile kiraladığı iddiası ve belediyenin tahliye edilmesi gereken deposunda Kaymakamlık ve mahkeme kararıyla işgal süresinin uzatılmasıyla ilgili konuşan Yavaş, yaşanan olayı şöyle anlattı:

“KAYMAKAM TAHLİYE KARARI VERDİ”

“Eski yönetim, televizyonu, futbol takımını veya başka harcamalarını finanse etmek için 440 kadar ihaleyi tek katılımcı yapmış ve aynı şahıslara vermiş. Bu arada yine eşi hanımefendinin hayır yapması için SOS Vakfı'na belediyeden kaynak sağlayarak 11 tane yer verilmiş.

*Daha önce de SOS Vakfı'na 11 tane yer 10 yıllığına, sadece bir de 50. Yıl Otoparkı 25 yıllığına verilmiş. Gene Korkutata ailesine verilmiş 14 tane yer. Bunlarla ilgili soruşturma devam ediyor.

*Göksu Otoparkı 25 yıllığına verilmiş. Kira ücreti 158 bin lira yıllık. Bu günlük parası bile değil. Osmanlıspor'a, Keçiörengücü'ne verilen yerler de var. Hepsi 10, 25 yıllığına verilmiş.

“DEPODAN 15 KAMYON MELİH GÖKÇEK’İN ŞAHSİ EŞYALARI ÇIKTI”

*Bunlardan bir tanesi de SOS Vakfı'na bir yıllığına verilmiş. Bir yıllığına verilen süre bitince bizimkiler tahliye kararı almışlar.

*Kaymakam beye başvurmuşlar. ‘Biz burayı tahliye edeceğiz' demişler. Sayın kaymakam yazı yazıp ‘Şu tarihte tahliye edelim' demiş. Görevlendirme yapmış. Perşembe günü gidildiğinde belediye ekipleri, kaymakamlık görevlisiyle birlikte içeriye giriyorlar. Tahliye edecekleri zaman içerde bir kısmı tarihi nitelikteki eşya ve koli görüyorlar.

*15 kamyon oldu hala boşaltamadılar. Bir bakıyorlar ki çoğu Sayın Melih Gökçek'in şahsi eşyası.

*Baktığımız zaman, kocası karısına orayı kiraya vermiş pozisyonu oluyor. Eşyalar Gökçek'in kişisel eşyaları.

“KAYMAKAM TAHLİYEYİ ERTELEDİ, YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ÇIKTI”

*Kaymakam bey, ‘Bunu şimdi tahliye etmeyin, sabaha bırakın, kimse girmesin' diye beni aradı. ‘Bizim Sayın Gökçek'in eşyalarıyla bir işimiz yok, bize yer lazım, süresi bitmiş, o zaman sabaha olsun' dedim. Sayın Kaymakam sabah olduğunda, ‘Pazartesi yapalım' diye yazı yazmış. ‘Herhalde elemanı yok' dedim. Cuma akşam yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

“BENİ OYALAMAK SURETİYLE MAHKEME KARARI ALINMASININ YOLUNU AÇTI”

*Kaymakam bey bize faksladı ‘Aman boşaltmayın' diye. Yer Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin. Bir kaymakam burada belediyenin yerini tutması lazım. Beni oyalamak suretiyle yürütmeyi durdurma kararı almasının yolunu açtı. Bir sürü orada gereksiz tartışma oldu. Şimdi mahkemeye verildi. Mahkeme ‘Sizin bunları tahliye etmeniz gerekiyor' dedi. Türkiye'de depo mu yok?

“BELEDİYENİN CİPİNİ DE VERMİYORLAR”

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir cipin de hala Melih Gökçek’de olduğunu belirterek, “Belediyenin mallarından elinizi çekin artık. Cipi de vermiyor hâlâ onda. Niye vermiyorsun kardeşim belediyenin malını? Artık ailece belediyenin mallarından elinizi çekin. Bu mallar sizin babanızın malı değil. Halen bize teslim edilmedi. Bu cip, belediyenin cipi” ifadelerini kullandı.

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