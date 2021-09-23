Mansur Yavaş çağrı yapmıştı! 2 günde 3 bin başvuru

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üniversite okumak için Ankara'ya çağırdığı öğrencilerin barınma sorununu çözmek için de harekete geçmişti. Yavaş'ın geçici konaklama imkanı sağlanacağını duyurmasının ardından şehre gelen öğrenciler yurtlara yerleşmeye başladı. Öğrencilerin velilerine seslenen Yavaş, "Çocuklarınız bize emanet" dedi.

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Büyükşehir Belediyesine ait Şefkat Evleri, kiralanan yurt ve otellere öğrenciler yerleştirilmeye başlanırken, sadece 2 gün içinde barınma sorunu yaşayan 3 binden fazla öğrenci Büyükşehir Belediyesine başvuru yaptı.

AŞTİ'de karşılandıktan sonra Ankara'yı tanıtan bilgilendirmelerle yurtlara yerleştirilen öğrenciler, Başkan Yavaş'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

“DAİMA YANINIZDA OLACAĞIM”

Üniversiteyi okumak için Ankara'ya gelen ancak kalacak yurt ve ev sorunu yaşayan öğrencilerin en temel hakkı olan barınma sorununu çözüme kavuşturmak için harekete geçen Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden öğrencilere önce şu çağrıda bulundu:

“Yarınlarımızı bilimin ışığıyla aydınlatacak olan kıymetli evlatlarım, sizleri Ankara'mıza üniversite okumaya davet etmiştik. Bu esnada barınma sıkıntısı çeken evlatlarımız için geçici konaklama imkanı sağlamaya başladık. Şefkat Evlerimize, kiraladığımız yurt ve otele öğrencilerimizi yerleştirmeye başladık. Sizler hür fikirlerinizle geleceği inşa ederken daima yanınızda olacağım.”

EV SAHİBİ BÜYÜKŞEHİRDEN ÖĞRENCİ VE VELİLERE SICAK KARŞILAMA

Yavaş'ın çağrısının ardından barınma ihtiyacı için Büyükşehir Belediyesine sadece 2 gün içinde 3 binden fazla başvuru yapılırken, bu sayısının 2 binden fazlasının kız öğrenci olduğu belirlendi.

Başkent'e gelen öğrenciler AŞTİ'de belediye ekipleri tarafından kurulan “Danışma Masası”nda karşılanırken, burada öğrencilere Büyükşehir Belediyesinin onlar için sunduğu imkanlar ve Ankara'ya dair bilgilendirmeler yapılıyor.

EGO otobüsleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin Konferans Salonu'na getirilerek misafir edilen öğrencilere, Başkan Yavaş'ın mektubu veriliyor. Başkent'te kalacakları geçici barınma evleri ve Ankara hakkında detaylı bilgiler sunulan öğrencilere üniversitelerine nasıl ulaşım sağlayacakları da anlatılıyor.

Kalacakları barınma noktalarına Büyükşehir Belediyesi tarafından yerleştirilen öğrencilere ayrıca içerisinde şampuan, diş fırçası gibi pek çok malzemenin yer aldığı hijyen ve ikram kiti hediye ediliyor. Üniversite öğrencileri kaldıkları merkezlerde sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olmak üzere günde ücretsiz iki öğün yemek ve çamaşır yıkama hizmetinden de yararlanabilecek.

YAVAŞ: “BİZE EMANETSİNİZ”

Büyükşehir Belediyesinde bilgilendirilen öğrenciler aileleriyle birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ziyaretinde bulundular.

Ziyarette veliler “Bize böyle bir imkan sağladığınız için size minnettarız” derken öğrenciler de “Gençler bu iyiliğinizi unutmayacak” sözleriyle düşüncelerini dile getirdiler. Öğrencilere ve ailelerine “Görevimiz” diye yanıt veren Yavaş, şöyle konuştu:

“İnşallah hepiniz yerlerinize yerleşeceksiniz. Yedeklerde sıranız gelinceye kadar bize emanetsiniz. Her şeyiniz bize ait. Güvenli yurtlara yerleştireceğiz sizi. Arkadaşlarımız sizlere Ankara'daki öğrencilere tanıdığımız avantajları anlatacaklar. Görevli arkadaşlarımız sizinle ilgilenecekler. Acil bir ihtiyacınız olursa araç ya da sağlık gibi durumlarda da başvuracağınız numaralar sizlere verildi. Direkt o numaraları arayabilirsiniz. Eğitim hayatınız boyunca arkadaşlarımızla iletişim halinde olabilirsiniz. İhtiyaçlarınız için yanınızda olmaya çalışacağız. Bize emanet çocuklarınız. Hepinizi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum.”

VELİ VE ÖĞRENCİLER HİZMETTEN MEMNUN

Yurt sırası bekleyen, yurt hakkı elde demeyen ya da ev kiralarının yüksek olması nedeniyle barınma sıkıntısı çeken öğrenciler kadar veliler de rahat bir nefes aldıklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Zeliha Ray (Veli): “Sabah 06.00'da Hatay otobüsünden AŞTİ'de indik. Aramadığımız telefon, yurt, ev, emlakçı kalmadı. Bulamadık. Buruk buruk otogara giderken orada ‘hiçbir öğrenci dışarıda kalmayacak' diye bir yazı gördüm. Oradaki hanımefendi sağ olsun öyle güzel karşıladı ki, gözlerim doldu, ağlamaya başladım. Sonra işlemlerimizi yaptı ve bizi taksiyle buraya gönderdi. Mansur Bey'e çok ederiz. Bu çocuklar dışarıda kalmadı. Bir erkek çocuğu parkta yatmış. Fotoğrafını çekmişler. Ankara'da nasıl yapsın 18 yaşındaki kız çocuğu. Bir kız nasıl yatsın parkta?”

-Mustafa Öztürk (Veli): “KYK yurdu çıkmadı. Çıkmayınca da büyük boşluğa düştük. Kalacak yerimiz yoktu, 2-3 günlüğüne kalacak yer ararken dün sabah Büyükşehir Belediyesini aradım. Hiçbir zorluk çıkarmadılar. Dediler ki ‘kızınız misafirimizdir', biz de bugün geldik buraya yerleştik. Kızımızı teslim edeceğiz. Artık onların kızı oldu. Mansur başkana böyle bir hizmet sunduğu için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok mağdur bir durumdaydım. 10 gündür uyku uyuyamıyorum. Dün sabahtan sonra içim rahatladı. Buraya geldikten sonra, burasının şartlarını gördükten sonra kızımı gönül rahatlığıyla arkadaşlara teslim ediyorum. Artık benim kızım, onların kızı.”

-Ecem Öztürk (Öğrenci): “KYK yurdu çıkmayınca zorlandık. Ankara Üniversitesi öğrencisiyim. Kalacak bir yerim yok, gelmem gerekiyor ve devamsızlık süresi var. Çok iyi oldu bizim için”

-Nurşen Öztürk (Veli): “Kızımızı buraya emanet edeceğiz. Öğrencilere böyle bir imkan sunulduğu için çok teşekkür ediyoruz.”

-Metehan Öktem (Öğrenci): “Hacettepe Hukuk Fakültesi'ni kazandım. Bir arkadaşımıza Ankara Büyükşehir Belediyesinden ‘Konaklama yeriniz yoksa, kalacak yerinizi ayarlayamadıysanız Ankara Büyükşehir Belediyesi size konaklama yeri tahsis edecektir' diye bir mesaj geldi. Mesajda yer alan başvuru linkinden başvurduk. Birkaç saat içinde buradan arandım. Ne zaman geleceğimi sordular ve hemen halloldu. Hiç sıra beklemeden kaydımızı yaptırdık. 5 dakika içinde de odamızı gösterdiler. Odaya kişisel bakım ürünleri ve yiyecek bir şeyler bırakmışlar. Çok güzel bir jest oldu bize. Yerimizi bulduk.”

-Tolga Karagöz (Öğrenci): “İstanbul’dan geliyorum. Araştırdığımda özel yurtların fiyatları pahalı geldi. Devlet yurtları için de sıra bekliyorum. Yurt bulamadım, bulamadığım için de Ankara Büyükşehir Belediyesine başvurdum. Sağ olsunlar onlar da kabul ettiler.”

Melike Karagöz (Öğrenci): “Samsun'dan geliyorum. Yurt bulamadım. Özel yurtlara da baktım zaten çoğunda yer yok ve hepsi aşırı pahalı. Onun için Ankara Büyükşehir Belediyesine mail attım. Daha sonra Başkent 153'ü aradım. Beni buraya yönlendirdiler. Bu hizmet için çok teşekkür ediyorum.

Emine Aslan (Öğrenci): “Ankara'ya İstanbul'dan geldim. Yurtlar doldu, devlet yurdu zaten çıkmadı. Evlere de bakamadık açıkçası. Zorlanacağımızı düşünüyoruz. Ankara benim için yeni bir şehir. Hiç tanımıyorum. Mansur Yavaş'ın tweet'lerini görünce buraya geldim.”

-Hakan Gökdağoğlu (Veli): “Muğla'dan geliyoruz. Burada böyle bir hizmet olmasından dolayı çok müteşekkiriz Sayın başkanımıza. Ankara'da olmaktan da mutluyuz aynı zamanda. Çocuğuma yurt çıkmadı. Memurum ve dolayısıyla böyle bir hizmete ihtiyacım vardı. Özverili davranılmış. AŞTİ'de bize gereken her türlü desteğin sağlanacağı sözünü verdiler. İkramlarda bulundular. Sonrasında buraya geldik. İyi insanlarla karşılaştık. Çalışan personel bize karşı çok nazik davrandı.”

-Sıla Çapan (Öğrenci): “Amasya'dan geliyorum. Ev ya da yurt bulamadım. Belediye Başkanımızın sayesinde bu hizmetten haberdar oldum. Hizmetten dolayı çok memnunum.”

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