Mansur Yavaş: Hiçbirimiz başımızı yastığa huzurla koyamayız

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesaplarında barınma sıkıntısı çeken öğrencilerin sorunlarını anlatan ‘Umut: Bir Yurt Meselesi’ belgeseli yayınladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Son öğrenci barınma hakkına kavuşmadan hiçbirimiz başımızı yastığa huzurla koyamayız. Kaybedilen her gün bu ülkenin geleceğinden çalınan gündür" sözleriyle belgeseli paylaştı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘Umut: Bir Yurt Meselesi' isimli kısa belgesel filmini sosyal medya hesaplarında yayınladı. Belgeselde üniversite öğrencilerinin yakın zamanda yaşadıkları barınma sorunlarına dikkat çekildi.

5 BİN 597 ÖĞRENCİ BARINMA HİZMETİNDEN YARARLANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin barınma sorunlarını giderdiği öğrencilerin röportajlarına da belgeselde yer verildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği geçici barınma hizmetinden toplamda 5 bin 597 öğrencinin yararlandığı açıklandı. 18 Kasım tarihi itibarıyla 3 bin 55 öğrencinin bu hizmetten yararlanmaya devam ettiği belirtildi. Belgesel, Mansur Yavaş'ın “Ailelerimizin gözü arkada kalmasın, biz burada olacağız” sözlerine de yer verildi.

MANSUR YAVAŞ: KAYBEDİLEN HER GÜN BU ÜLKENİN GELECEĞİNDEN ÇALINAN GÜNDÜR

Belgeseli sosyal medya hesabından paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Son öğrenci barınma hakkına kavuşmadan hiçbirimiz başımızı yastığa huzurla koyamayız. Kaybedilen her gün bu ülkenin geleceğinden çalınan gündür. Bu sene binlerce evladımıza yuva olduk, olmaya da devam ediyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, barınma sıkıntısı çeken gençler için Şevkat Evleri'ni açmış, ayrıca kiraladıkları yurt ve otele öğrencilerin yerleştirilmesini sağlamıştı.

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