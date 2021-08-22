Mansur Yavaş mahalle mahalle gezdi: Kentimizi ortak akılla, hep birlikte yönetiyoruz

Ankara'da mahalleleri tek tek gezen ve vatandaşla bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kentimizi ortak akılla, hep birlikte yönetiyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çamlıdere ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Avdan Mahallesi köy konağında Avdan, Örenköy, Bardakçılar, Alakoç mahallelerinin muhtarları ve vatandaşlarla da bir araya gelen Yavaş, ilçede köyden mahalle statüsüne kavuşan mahallelerin hemen hemen tüm muhtarlarını dinlediklerini belirterek, “Görev süremiz içerisinde sorunlarını gidermek için çalışmaya devam edeceğimizi samimiyetle ifade ettik” dedi.

“7'den 70'e herkesin sesini dinlemeye, taleplere çözüm üretmeye inanıyoruz” diyen Yavaş, daha sonra Elmalı Mahallesi’nde mahalle muhtarı, Elören ve Beşbeyler mahallelerinde muhtarlar ve bölge sakinleriyle görüştü. Yavaş, buradaki görüşmelerine ilişkin, “Onlar anlattı, ben dinledim. Gerekli tüm notlarımı aldım. Her soruna çözümle koşmayı kentimize bir borç biliyoruz. Yeter ki Ankara'da huzur hep var olsun” ifadelerini kullandı.

MAHALLE MAHALLE GEZİP ANLATTI

Yavaş, ziyaretinden izlenimleri şöyle aktardı:

* Muzrupağacın Mahallemizdeki hemşehrilerimizin misafirperverlikleri de bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Avşarlar ve Meşeler muhtarlarımız da hemşehrilerimiz arasındaydı. Herkesi birebir dinleyerek güzel ve adil yarınlara ulaşabiliriz. İnanıyoruz ki ulaşacağız.

* Ahatlar, Kuyubaşı, Dörtkonak ve Atça Mahallelerimizin muhtarlarıyla Atça Mahallesi'nde, Tatlak, Eldelek ve Doğanlar Mahallelerimizin muhtarlarıyla ise Doğanlar Mahallesi'nde görüştük. Biz bu yola analarımızın dualarıyla çıkmıştık. Hala dualarınızı alabilmek ne büyük mutluluk.

“YEREL DEMOKRASİYE SES OLDUNUZ”

* Elvanlar, İnceöz, Bükeler, Sarıkavak, Yoncatepe, Ozmuş, Tokar mahallelerimizin muhtarlarının da taleplerini dinledik, çözüm önerileri noktasında istişarede bulunduk. Mahalle mahalle, sokak sokak her derde çare ile koşacağımızı bir kez daha ifade ettim.

* Çukurören, Güney, Osmansin, Dağkuzören, Yılanlı, Gümele, Peçenek, Yediören, Akkaya mahallelerimizin muhtarlarına da yerel demokrasiye ses oldukları için teşekkürlerimi sundum. Kentimizi ortak akılla, hep birlikte yönetiyoruz.