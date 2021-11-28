Mansur Yavaş paylaştı, mobil araçlar sahaya çıkıyor

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, piyasadaki ekmek fiyatlarındaki artış nedeniyle artan talebi karşılamak üzere 29 Kasım 2021 tarihinden itibaren yeni önlemler alacak. Ekmek fiyatlarını un stokları bitene kadar 1 lira 25 kuruştan satacağını açıklayan Halk Ekmek Fabrikası, ekmek alımlarının 10 adetle sınırlandırılacağı, mobil araçların yoğunluğun fazla olduğu ilçelerde sahada hizmet vereceği ve ek personelin hem fabrikada hem de araçlarda çalıştırılacağını duyurdu.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halk Ekmek Fabrikası'nın artan talebi karşılamak için üretim kapasitesini artırdığını açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru ile vatandaşları bilgilendiren Yavaş, “Halk Ekmek üretimimizi tam kapasiteye çıkararak günde 1 milyon adet ekmek üretmeye başladık. 435 satış noktasına ek mobil fırınlarımızla da satış yapacağız ki kimse mağdur olmasın. Ekonomik zorluk ortada. Stoklarımız bitene der 250 gram ekmek 1,25 TL olmaya devam edecek” dedi.

VATANDAŞLARIN MAĞDURİYET YAŞAMAMASI İÇİN…

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, Ankara Fırıncılar Odası'nın Ankara Valiliği'nin onayı ile 200 gramlık normal ekmeğin Başkent'teki satış fiyatını 1,75 TL'den 2,25 TL'ye yükseltme kararı almasının ardından yeni önlemler aldı.

HALK EKMEK FABRİKASI’NDAN ÖNLEMLER

Artan maliyetlere rağmen un stokları bitene kadar 250 gram ekmeği 1 lira 25 kuruştan satacağını ve günlük ekmek üretimini 1 milyon adede çıkardığını açıklayan Halk Ekmek Fabrikası, vatandaşların ekmeğe ulaşımlarını kolaylaştırmak ve mağduriyet yaşamalarını engellemek için 29 Kasım 2021 tarihinden geçerli olmak üzere şu yeni önlemleri devreye sokacak:

-2 Adet Mobil Fırın 29 Kasım Pazartesi günü yoğunluğun çok olduğu Sincan ve Keçiören ilçelerinde hizmet verecek. Mobil fırınlar daha sonra Akyurt, Pursaklar, Mamak ve Polatlı ilçelerinde de sahada vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşılayacak,

-Ekmek alımları 10 adet ile sınırlandırılacak,

-Büyükşehir Belediyesi ek 3 araçla gün içinde yoğunluğun yaşandığı mahallelere destek sağlayacak. Bu araçlar için 10 bin adet ekmek stoku ile sahada görev yapacak,

-Eskiden üretimde çalışmış personel fabrikada geçici olarak görevlendirilecek,

-Fabrika üretim hatlarından müsait olan 6 hattın hızı yüzde 10 artırılarak günde 50 bin adet ekstra ekmek üretimi sağlanacak,

-Ekmek dağıtım saatlerindeki olası sarkmalar büfelerle anlık olarak paylaşılacak,

-Halk Ekmek Büfe sahipleri kuyrukların oluşmasını engellemek için vatandaşları bilgilendirecek,

-Un tedarikçilerin sözleşmelerine riayet edip sevkiyat yapmaları için gereken görüşmeler yapılacak.