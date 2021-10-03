Mansur Yavaş’a konserde yoğun ilgi

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu'nun konserine katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a dinleyiciler tarafından yoğun ilgi gösterildi.

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Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, yıllar sonra ilk kez Haluk Levent ile birlikte sahne almak ve Cumhuriyet marşlarını söylemek üzere uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye'ye geldi.

135 kişilik Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent, 9 şehir 15 konserlik Türkiye turnesinde Ankara'da konser verdi.

Tüm biletlerin tükendiği konser Ankara Congresium’da gerçekleşti. Konsere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Mansur Yavaş'a salondaki dinleyiciler tarafından büyük ilgi gösterildi. O anlar salondaki seyircilerin kamerasına yansıdı.