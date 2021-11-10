Mansur Yavaş’ın kardeşi Sabri Yavaş son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş (56), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Sozcu.com.tr

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın özel hastanede kanser tedavisi gören kardeşi Sabri Yavaş, bu sabah yaşamını yitirdi. Sabri Yavaş için Beypazarı Cemil Ercan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazına müteakip yapılan cenaze törenine, Mansur Yavaş’ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek ve Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Ankara Valisi Vasip Şahin, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve daha birçok siyasetçi katıldı.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER, MANSUR YAVAŞ’A TAZİYELERİNİ İLETTİ

Kılıçdaroğlu ve Akşener de Mansur Yavaş’a taziye dileğinde bulundu. Sabri Yavaş, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Beypazarı Şehir Mezarlığı’nda defnedildi.