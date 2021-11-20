Mansur Yavaş’ın TikTok paylaşımı büyük ilgi gördü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın "Atam, gördüğünüz gibi Ankara emin ellerde artık bundan sonra” sözlerinin yer aldığı TikTok paylaşımı büyük ilgi gördü.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, resmi TikTok hesabından müzikli paylaşımda bulundu.

Videoda Mansur Yavaş'ın Anıtkabir'e baktığı görüntülerle birlikte, “Atam, gördüğünüz gibi Ankara emin ellerde artık bundan sonra” sözlerine yer verildi.

Videoda ayrıca Yavaş’ın daha önce söylediği şu sözlere yer verildi:

“Her devrin adamlarına, her AVM'nin ortaklarına, her partiden yandaş bulacak çapta yüzsüzlere, artık bu şehirde yağma hürriyeti yok. Biri gelir, biri gider. Bizim devran bitmez. Kim gelirse gelsin, ‘Ya bize diz çöker, ya ortak olur gözlerini yumdururuz' dönemi bitti artık. Yetim hakkı yedirilmeyecek. Yetim hakkı yedirilmeyecek. Yetim hakkı yedirilmeyecek.”

Yavaş'ın TikTok'taki paylaşımı kısa sürede 7 binden fazla beğeni aldı.

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