Mansur Yavaş’tan 10 Kasım mesajı: O an:kara ama sen hep aydınlıksın

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “O an:kara ama sen hep aydınlıksın...” sözleriyle paylaştığı 10 Kasım videosunda, "Durduğumuz her anda ve yürüdüğümüz her adımda hep sen olacaksın. İyi ki varsın. Saygıyla” ifadesi yer aldı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü dolayısıyla videolu paylaşımda bulundu.

Mansur Yavaş'ın “O an:kara ama sen hep aydınlıksın…” sözleriyle paylaştığı videoda, “Durduğumuz her anda ve yürüdüğümüz her adımda hep sen olacaksın. İyi ki varsın. Saygıyla” ifadesi yer aldı.

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