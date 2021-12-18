Mansur Yavaş’tan ‘çıkar telefonunu’ göndermesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş; ekonomiyi eleştiren gençlere ‘çıkar telefonunu’ diyen yaşlılara göndermede bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ekonomideki kötü gidişatı eleştirenlere yönelik yaşlıların kullandığı ‘çıkar telefonunu’ sözü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da gündemindeydi.

Yavaş, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen gençlere “Çıkar telefonunu, hani öyle diyorlar ya” diye seslendi.

“İSTEDİĞİNİZ GİBİ ÇIKARIN TELEFONLARI”

Görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaşan Yavaş, gençlere seslendi ve şu ifadeleri kullandı;

“Sorumluluğumuz çıkardığınız telefona göre bahane bulmak değil, gelecek kaygınızı giderecek çözümler üretmek. İstediğiniz gibi çıkarın telefonlarınızı”

İlginizi Çekebilir Mansur Yavaş: Hiçbirimiz başımızı yastığa huzurla koyamayız

İlginizi Çekebilir Mansur Yavaş duyurdu! Ulaşımda yeni dönem