Mansur Yavaş’tan Cumhuriyet Bayramı paylaşımı: Yaşımız hep genç, başımız daima dik
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. Kuruluş yıldönümünü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda," 98 yıl evvel Ankara'da açtığın bağımsızlık yolundan bugün ilk günkü heyecanla yürüyoruz. Yaşımız hep genç, başımız daima dik" ifadelerini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu.
Videoda Ankara’dan görüntüler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün gazi Meclis’te yaptığı konuşmadan görüntüler yer aldı.
“YAŞIMIZ HEP GENÇ, BAŞIMIZ DAİMA DİK”
Yavaş, paylaşımında “98 yıl evvel Ankara’da açtığın bağımsızlık yolundan bugün ilk günkü heyecanla yürüyoruz. Yaşımız hep genç, başımız daima dik. Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarına Cumhuriyet’in Ankara’sından selam olsun” ifadelerini kullandı.