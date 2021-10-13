Mansur Yavaş’tan ihtiyaç sahibi aileleri sevindiren haber

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Kapı kapı kömür dağıtma devri Ankara'da sona erdi' diyerek, 28 bin 609 ihtiyaç sahibi ailenin Başkent Kartlarına kömür alımına özel 2 bin 150'şer TL‘den toplamda 61 milyon 509 bin 350 TL yatırıldığını duyurdu.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kapı kapı kömür dağıtma devri Ankara’da sona erdi” diyerek ihtiyaç sahibi aileleri sevindiren bir haber paylaştı.

28 bin 609 ihtiyaç sahibi ailenin Başkent Kartlarına kömür alımına özel 2 bin 150’şer TL‘den toplamda 61 milyon 509 bin 350 TL yatırıldığını açıklayan Yavaş,” Bir elin verdiğini diğer el görmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.