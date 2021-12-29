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Mansur Yavaş’tan kadın üreticilere destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gölbaşı'nda üretime açılan belediyeye ait boş araziden elde edilen mısır silajını, yaklaşık 1500 hayvan yetiştiricisi kadın çiftçiye dağıtılacağını duyurdu.

Yayınlanma: 23:48 - 29 Aralık 2021 Güncellenme:
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak Gölbaşı’nda üretime açılan belediyeye ait boş araziden elde edilen mısır silajını, yaklaşık 1500 hayvan yetiştiricisi kadın çiftçiye dağıtılacağını duyurdu.

“BİZİM EN BÜYÜK PROJEMİZ ANKARALIYI ZENGİN ETMEK”

“Kaynaklarımızı doğru kullanırsak refah dolu bir gelecek kurabiliriz.” diyen Yavaş, ” Gölbaşı’nda üretime açtığımız belediyemize ait boş araziden elde ettiğimiz mısır silajını, yaklaşık 1500 hayvan yetiştiricisi kadın çiftçiye dağıtıyoruz. Bizim en büyük projemiz Ankaralıyı zengin etmek.” paylaşımında bulundu.

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