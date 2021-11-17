Mansur Yavaş’tan kentsel dönüşüm müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak'ta kentsel dönüşüm çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "4 bin 500 konut inşamızı iki yıl içinde tamamlayıp mahzun kalan yüzlerin yeniden güldüğünü görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın inşaatına start verdiği Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalar devam ediyor.

“4 BİN 500 KONUT İNŞAMIZI İKİ YIL İÇİNDE TAMAMLAYACAĞIZ”

Sosyal medya hesabından kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında paylaşım yapan Mansur Yavaş, “Mamak'ta hak sahibi hemşehrilerimiz vuslata ersin, on yılı aşan sürgünleri son bulsun diye başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. 4 bin 500 konut inşamızı iki yıl içinde tamamlayıp mahzun kalan yüzlerin yeniden güldüğünü görmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

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