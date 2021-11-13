Mansur Yavaş’tan sert tepki: Bu köhne ve aşağılık zihniyetin…

Kılıçla katledilen 28 yaşındaki Başak Cengiz'e hakaret eden Halil Dede adlı sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurunda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bu köhne ve aşağılık zihniyetin bir an bile cesaretlenmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul’da 28 yaşındaki Başak Cengiz’in kılıçla katledilmesine duyduğu öfkeyi sosyal medya hesabı üzerinden dile getiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz” demişti. CHP liderinin bu paylaşımını alıntılayan Halil Dede adlı sosyal medya kullanıcısı öldürülen kadına hakaret etti.

Şahsın büyük tepki çeken hakareti sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan da açıklama geldi.

“BU KÖHNE VE AŞAĞILIK ZİHNİYETİN”

Halil Dede adlı sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Yavaş, “Bir hukukçu ve bu toplumun bir ferdi olarak, erkek şiddetinden kaybettiğimiz Başak kızımızın ardından hakaret eden zat hakkında şahsım ve milletim adına suç duyurusunda bulundum. Bu köhne ve aşağılık zihniyetin bir an bile cesaretlenmesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Bahçeli'den Başak Cengiz mesajı

İlginizi Çekebilir Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye telefonu