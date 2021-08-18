Mansur Yavaş’tan vatandaşlara aşı çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları aşı olmaya davet etti. Yavaş, "Geçen 1,5 yıla dönüp baktığımda acılar, kayıplar kadar umut görüyorum. Biz hiç yenilmedik. Dayanışma halkasına iyilik olup her zorluğu birlikte göğüsledik. Aşılanma haritamız maviye dönse de vaka artışımız sürüyor. Gelin, aşı olalım hem birbirimizi hem geleceğimizi koruyalım." dedi.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaparak vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu.

“ŞİMDİ AŞI OLMA ZAMANI”

Konuşmasına ‘Sevgili ailem’ sözleriyle başlayan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

* Son günlerde gerek belediyemizde gerekse kentimizde Covid-19 vaka sayısındaki artışı büyük bir endişeyle takip ediyorum. Biliyorum, hepimiz bu zorlu süreçte yorulduk ve yıprandık. Ancak, artık sonuçlandırmak üzereyiz. Bu daha çok bizim elimizde. Kendinizin, kentimizin ve ülkemizin sağlığı için sizleri bir an önce aşı olmaya davet ediyorum.

* Aşımızı olup, bu süreci atlatana dek, bir süre daha maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymayı unutmayalım. Biz zaten kalpten kalbe yol bulan bir milletiz. Gözden de gönülden de ırak olmayalım ama bu salgın geçene kadar mesafemizi lütfen koruyalım. Aşı olmayı ihmal etmeyelim. Şimdi aşı olma zamanı.

“HEM BİRBİRİMİZİ HEM GELECEĞİMİZİ KORUYALIM”

Yavaş, videoyu “Geçen 1,5 yıla dönüp baktığımda acılar, kayıplar kadar umut görüyorum. Biz hiç yenilmedik. Dayanışma halkasına iyilik olup her zorluğu birlikte göğüsledik. Aşılanma haritamız maviye dönse de vaka artışımız sürüyor. Gelin, aşı olalım hem birbirimizi hem geleceğimizi koruyalım.” notuyla paylaştı