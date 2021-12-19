Maraş Katliamı’nın üzerinden 43 yıl geçti

1978 yılında 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve tarihe 'Maraş katliamı' olarak geçen olayların başladığı günün yıl dönümünde anma mesajları paylaşıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmamasını diliyor, yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Unutmadık, unutturmayacağız!” mesajı yayımladı. Valilik ise 14 gün boyunca Kahramanmaraş'ta etkinlik yasağı kararı aldı.

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1978 yılında Kahramanmaraş’ta Alevi vatandaşlara yönelik günlerce süren saldırılarda 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine, yüzlerce kişininse yaralanmasına sebep olan ‘Maraş katliamının’ üzerinden 43 yıl geçti. Katliamın yıl dönümünde siyasi parti temsilcileri de anma ve kınama mesajları paylaştı.

KILIÇDAROĞLU: UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu paylaştığı sosyal medya mesajında “43 yıl önce Maraş Katliamı'nda yitirdiğimiz vatandaşlarımızın acısı ilk günkü gibi yüreğimizde hissediliyor… Aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmamasını diliyor, yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Unutmadık, unutturmayacağız!” ifadelerine yer verdi.

CHP'lilerin paylaştığı diğer bazı mesajlar ise şu şekilde:

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: “Yakın geçmişimizin en kanlı olaylarından, acıları hala taze Maraş Katliamı’nı unutmadık, unutturmayacağız. Katliamın yıl dönümünde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: “Maraş Katliamı 1978 yılı 19-26 Aralık tarihleri arasında 111 kişi katledildi, 176 kişi yaralandı 400’e yakın ev ve işyeri yakılıp yıkıldı. Maraş Katliamı hem Türkiye'nin hem insanlığın kanayan yarası olmaya devam ediyor. Unutmadık, unutturmayacağız.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç: “Hiç kimse, hiçbir güç; barışı, kardeşliğimizi ve birliğimizi bozamayacaktır. Buna yeltenenler her zaman olacaktır, biz bu oyuna hiçbir zaman gelmedik, bundan sonra da gelmeyeceğiz. 43. yıl önce Maraş’ta yaşamını yitiren canlarımızı saygıyla anıyorum.

BAROLARDAN MESAJ: AVUKATLAR DA KATLEDİLDİ

Ankara Barosu ise katliamın yıl dönümünde “Yaşama hakkının kutsallığının baş tacı edildiği ve barış içinde kardeşçe yaşamanın özlemiyle Maraş katliamında hayatlarını kaybeden yurttaşlarımızı rahmetle anıyoruz” mesajı paylaştı.

İzmir Barosu yayınladığı yazılı açıklamasında şu ifadelere ye verdi:

“43 yıl önce Türkiye tarihinin kanla yazılmış kara sayfalarına biri daha eklendi. 120 yurttaşımız ile onların avukatlıklarını üstlenen Av. Ceyhun Can, Av. Halil Sıtkı Güllüoğlu ve Av. Ahmet Albay, devlet destekli faşist çeteler ile dinci gericilerin saldırılarıyla katledildi.

Bu saldırıların failleri demokrasi, hukuk devleti ve laiklik ilkesini umursamayan; yurttaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hiçe sayan, çatışmalardan medet uman derin devlet ve siyasal iktidarlardır.

“FAİLLER ÖDÜLLENDİRİLDİKÇE BU KANLI KARA SAYFALARA YENİLERİ EKLENDİ”

1980 faşist darbesi ve siyasi iktidarların cezasızlık politikasıyla failler ödüllendirildikçe, bu kanlı kara sayfalara yenileri eklendi.

Bu ülkenin namuslu ve dürüst insanlarının cezasızlık ve nefret suçlarına karşı yürüttükleri mücadele desteklenmeyip sorumluların cezalandırılması sağlanmadıkça, acılarımız dinmeyecek.

Maraş Katliamı’nda vefat eden yurttaşlarımızı ve onları savunurken öldürülen meslektaşlarımızı saygıyla anıyoruz.”

VALİLİKTEN YASAKLAMA KARARI

Bu arada, Kahramanmaraş Valiliği, Maraş Katliamı'nın yıl dönümünde il genelinde yapılacak tüm açık hava toplantılarını 14 gün süreyle yasakladı. Valiliğin açıklamasında, “Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi doğrultusunda, siyasi partilerin yapacakları programlar ile toplum yararına yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere, il genelinde yapılacak Açık Hava Toplantıları, 15/12/2021 günü saat:00.01'den 28/12/2021 günü saat:23.59'a kadar 14 gün süreyle YASAKLANMIŞTIR” denildi.

Sosyal medyada da TRT arşivlerinden katliamda yaşamını yitirenlerin anlattıkları görüntüler paylaşıldı.