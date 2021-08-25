Mardin Kızıltepe’de, aşı kampanyasına kaymakamlık engeli

Mardin Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın (SES) ortaklaşa düzenlediği üç dilli (Türkçe-Kürtçe-Arapça) aşı bilgilendirme kampanyası Kızıltepe Kaymakamlığı tarafından valiliğinin ‘15 günlük eylem yasağı’ gerekçe gösterilerek engellendi.

Evren DEMİRDAŞ

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Aşılama oranında en düşük iki ilden biri olan Mardin'de, Mardin Tabip Odası ile Sağlık Emekçileri Sendikası(SES) ortaklaşa düzenlediği üç dilli aşı bilgilendirme kampanyası Kızıltepe Kaymakamlığı tarafından Mardin Valiliğinin ‘15 günlük eylem yasağı' gerekçe gösterilerek engellendi. Yasaklama kararına ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan Mardin SES Şube Eş Başkanı Dr. Özgür Bilek, bu karar biz sağlıkçılarda hem şaşkınlık hem de hayal kırıklığına neden oldu diye kaydetti.

ARTUKLU’DA KABUL, KIZILTEPE’DE RET

Merkez Artuklu'da aşı kampanyası çalışmalarına izin verilmesine rağmen vaka sayısının yüksek olduğu ilçelerden biri olan Kızıltepe'de broşür dağıtımı ve basın açıklaması yapılmasına izin verilmemesine anlam veremediğini belirten SES Mardin Eş Başkanı Dr. Özgür Bilek;

“Mardin Tabipler Odası ile Sağlık ve Sosyal Emekçiler Sendikasının Türkiye genelinde aşı kampanyasıyla ilgili dağıtmış olduğu üç dilli broşürler vardı. Merkezde bir basın açıklaması yaparak halkımızı aşıya teşvik etme ve bilgilendirmek amaçlı Artuklu'da broşür dağıtma talebinde bulunduk ve yetkililerce uygun görüldü. Merkez Artuklu'nun yaklaşık 2-3 katında büyüklüğünde Kızıltepe ilçesinde bu çalışmayı da orada yürütmemiz gerekiyordu. Çünkü vaka sayısının en fazla olduğu ilçe Kızıltepe'ydi. Burada da aşı kampanyası çalışmalarını yapmak için başvurumuzu yaptık ama Kızıltepe Kaymakamlığı Mardin Valiliği'nin 15 günlük eylem yasağına ilişkin yazısını gerekçe göstererek reddetti. Bu karar biz sağlıkçılarda hem şaşkınlık hem de hayal kırıklığına neden oldu” diye konuştu.

“MUHALİFLERİN ÇALIŞMALARI ENGELLENİYOR”

Mardin'in aşılamada sondan ikinci olduğunu hatırlatan Bilek, “Mardin gibi aşılamada sondan ikinci olan bir ilde bu gibi çalışmaların teşvik edilmesi gerekirken anlam veremediğimiz bir şekilde kaymakamlık tarafından izin verilmedi. Mardin Valiliği 15 günde bir rutin bir şekilde yasaklama kararı çıkarıyor niçin çıkardığı konusunda bir fikrimiz de yok. Takdir edersiniz ki yaz sezonu olduğundan dolayı birçok yerde corona tedbirleri gevşetilmiş, maske kullanımı azalmış, AVM'ler açık, her yerde insanlar istedikleri gibi hareket ederken muhalif kesimde yer alan sendikalar, odalar, siyasi partiler basın açıklamaları pandemi gerekçe gösterilerek engelleniyor” şeklinde konuştu.

“GÜNLÜK VAKA SAYISI 600-700 CİVARINDA”

Mardin'de corona virüsü vaka sayıları hakkında da bilgi veren Bilek, “Şu an aşılama oranında sondan ikinci sırada Mardin vaka sayısında da Türkiye'de yüksek bir sıralamamız var maalesef. İlimizdeki vaka verilerine ulaşma durumumuz olmuyor ancak Sağlık Bakanlığı verilerinin üzerinde yorum yapıyoruz. En son açıklanan rakamlarda Mardin'de günlük vaka sayısı 600-700 civarında. Yaklaşık 250-300 arasında yatan hasta sayımız var. Vaka artışlarından dolayı hastanelerde yeni servislerin açılma durumu oldu. Açılan servisler de de büyük bir yoğunluk var. İl Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı bilgilere göre yoğun bakım servislerinin yüzde 90'nın dolu olduğu söylendi. Vaka sayılarının yüksekliği gerek sağlık kurumlarına gerekse işyerlerine yansımaya başladı” ifadelerini kullandı.