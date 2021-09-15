Markete gitti, 4 bin 50 TL ceza yedi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerindeki devriye görevi sırasında Yuva Mahallesi 2466’ncı Sokak’ta durumundan şüphelendiği Abdullah Suheip Erkoç’un Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

Erkoç’un corona virüsü testinin pozitif olduğu ve karantina süresinin devam ettiğinin anlaşılması üzerine, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine haber verildi.

4 BİN 50 TL CEZA KESİLDİ

Karantina süresinin bitmesine 5 gün kaldığı tespit edilen Erkoç, 4 bin 50 TL ceza uygulanarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait yurtta karantinaya alındı. Erkoç’un markete gitmek için evinden çıktığı öğrenildi. DHA

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