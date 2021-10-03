Marketten aldıkları lastik botla Yunanistan’a geçmeye çalışan göçmenler yakalandı

Muğla’da bugün öğle saatlerinde marketten aldıkları lastik bot ile Yunanistan adalarına geçmeye çalışan göçmenler, bot patlak çıkınca, polis ve bekçiler tarafından yakalandı. Bazı göçmenler ise çalıların arasında yatarken ele geçirildi, operasyon sürüyor.

Yaşar ANTER

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Standart boyut

Muğla'da İnceburun Mevkii'nden süpermarketten aldıkları iki metrelik lastik bota binerek Yunanistan adalarına geçmeye çalış göçmenlerin ihbarını alan polis ve bekçi ekipleri bölgede arama yaptı.

LASTİK BOT PATLAK ÇIKTI

Binecekleri lastik botun patlak çıkması üzerine botu çöp konteynırına attıkları tespit edilen göçmenler polis ve bekçi ekiplerinin geldiğini görünce çalıların arasına gizlendi. Arama yapan ekipler 2'si erkek 3'ü çocuk beş kişiyi çalıların arasına gizlenmiş vaziyette buldu. Göçmenler ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken polis ve bekçi ekiplerinin bölgedeki arama operasyonları sürüyor.

“BU BOT İLE 7 MİL DEĞİL 300 METRE GİDEMEZLER”

Göçmenleri görerek polis ekiplerine yardımcı olan kaptanlar ise “Bu havada iki metrelik uyduruk bot ile denize açılmak facia demek. Buradan 7 mil uzaklıktaki Yunan adasına değil 300 metre açılmadan batarlar” diye konuştu.