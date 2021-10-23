Marmara için ‘zirai don’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde zirai don beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren hafta ortasına kadar bölgede soğuk ve yağışlı sistemin etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, “Etkili olacak olan soğuk ve yağışlı sisteme bağlı olarak, pazar gününü pazartesiye bağlayan gece Marmara Bölgesi'nde zirai don tehlikesi riskinden dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz ile ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.