Marmaris’te büyük coşku: Yüzlerce metrelik fener alayı hayran bıraktı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde büyük coşkuyla kutlandı. Gün boyu çeşitli etkinliklerin yapıldığı Marmaris'te akşam saatlerinde binlerce kişinin katılımıyla fener alayı düzenlendi.

Mustafa SARIİPEK

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Cumhuriyetin 98'inci yılı Muğla'nın Marmaris ilçesinde büyük coşkuyla kutlandı. Sabahın erken saatlerinde başlayan kutlamalarda Marmaris Belediyesince oluşturulan müzikli ve marşlı kortej gün boyu Marmaris sokaklarında dolaştı. Akşam ise binlerce kişinin katıldığı fener alayı düzenlendi.

Muğla genelinde olduğu gibi özellikle Marmaris ilçesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına büyük sahne oldu. Sabah kutlamaları kara ve deniz taşıtlarıyla yüzlerce kişinin katılımıyla korna sesleri eşliğinde kutlandı. Marmaris Belediyesi'nce oluşturulan kutlama kortejindeki onlarca otomobil ve motosikletler ilçenin dört bir yanında kutlama yaptı.

DİKKAT ÇEKEN KALABALIK

Marmaris'in kurulduğu tarihten bu yana en kalabalık fener alaylarından ve kutlama törenlerinden biri gerçekleşti. Atatürk Caddesi'ndeki motosiklet, araç ve insan konvoyu kilometreleri kapsadı. Metrelerce Türk Bayrakları altındaki vatandaşlar ilçe sokaklarında şov yaptı. Kutlamalar, Atatürk heykeli önünde çeşitli konuşma ve etkinliklerle devam etti.