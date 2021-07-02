Marmaris’teki cennet koyun imara açılmasına ses yükselttiler: Bu coğrafyaya yazık etmeyin

Dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in sürekli denize girdiği Muğla'nın Marmaris ilçesi Turunç Mahallesindeki Kumlubük Koyu'nda yapılan imar değişikliği Marmaris halkını isyan ettirdi. Çevreciler, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve CHP ilçe yönetimi ile Kumlubük’te toplanarak imar değişikliğine tepki gösterdi.

Eyleme CHP heyeti de katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, ile birlikte PM üyesi Gizem Sayar Özcan, CHP Muğla milletvekilleri Burak Erbay, Mürsel Alban, Süleyman Girgin, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı Kumlubük'ün rant alanına çevrilmesine ses yükseltti.

“BÖLGE HALKI GELİŞMELERDEN ENDİŞELİ”

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris halkının gelişmelerden endişe duyduğunu ifade ederek, “Hiç kimsenin bölge yaşayanlarına bunu yapmaya hakkı yok” dedi. Oktay konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Marmaris halkı endişeli, Marmaris halkı gergin. Bunu söylerken burada sadece ittifaka oy vermiş vatandaşlarımızdan bahsetmiyoruz. AK Parti'ye, MHP'ye, HDP'ye oy vermiş herkes yaşadığımız bu gelişmelerden oldukça rahatsız. Hiç kimsenin bölge yaşayanlarına bunu yapmaya hakkı yok. Biz kurum olarak bu konuda olumsuz görüşümüzü bildirmiştik. Önümüzdeki günlerde Muğla Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte hukuki süreci de başlatacağız.

YANAN ORMANLA İLGİLİ PROJE HAZIR

Yetkililere çağrıda bulunarak yanlıştan dönmelerini isteyen Oktay, “Bu coğrafyaya yazık etmeyin. Geçtiğimiz hafta çok acı bir olay yaşadık. İçmeler'de bir yangın çıktı, bir şehidimiz var. Yangın esnasında da bu alanın imara açılmasına asla izin vermeyeceğimizi dile getirmiştik. Biz projemizi de hızlı bir şekilde hazırladık. Önümüzdeki günlerde orman müdürlüğümüze de sunup, bu alanın ağaçlandırıldıktan sonra orman şehidimiz Görkem Hasdemir'in adının o ormanda yaşamasını önereceğiz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise Bodrum Ortakent, Datça Kargı Koyu'nda da imara açma çalışmalarının olduğunu belirterek, “Son olarak Marmaris Kumlubük. Ey AKP elini Muğla'dan çek!” ifadesini kullandı.