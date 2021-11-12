MEB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB aşçı ve fizyoterapist alımı sonuçları açıklanıyor…

MEB personel alımı sonuçları için beklenen gün geldi. MEB tarafından fizyoterapist pozisyonunda 260 kişi, aşçı ve aşçı yardımcısı pozisyonuna ise 5.872 personel alımı yapılacak. MEB personel alımı sonuçları bugün isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ sayfasından erişime açılacak.

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Başvurusu 25 Ekim tarihinde başlayan ve 5 Kasım’da sona eren MEB personel alımı kapsamında sözleşmeli fizyoterapist pozisyonunda 260, sözleşmeli destek personeli pozisyonunda (aşçı, aşçı yardımcısı) ise 5.872 istihdam edilecek. Fizyoterapist pozisyonlarına, 2020 KPSSP3 puan sıralaması üzerinden yüksek puan alandan başlamak üzere adayların tercihleri de dikkate alınarak atamaları yapılacak. aşçı ve aşçı yardımcısı pozisyonlarına, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması üzerinden yüksek puan alandan başlamak üzere adayların tercihleri de dikkate alınarak yapılacak. Atama en çok 93 aşçı, 125 aşçı yardımcısı ve 36 fizyoterapist ile İstanbul’a yapılacak.

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB atama sonuçları, 12.11.2021 tarihinde https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden ilan edilecek.

Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde (Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler hariç.) göreve başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak; süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

Verilen süre içinde göreve başlamayanlardan boş kalan pozisyonlara, aynı usulle sıradaki adayların atamaları yapılmak suretiyle doldurulabilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR NELER?

a) Sözleşmeli Fizyoterapist

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi lisans programlarından mezun olmak.

b) Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı ve aşçı yardımcısı)

Lisans düzeyinde;

Aşçılık, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

Ön Lisans düzeyinde;

Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir ön lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.

Ortaöğretim düzeyinde;

Ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olmak ya da herhangi bir ortaöğretim programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.