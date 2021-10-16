MEB, tasarrufu dinlemedi 5 yıldızlı otellerde toplandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanı’nın “toplantıları bakanlık salonlarında yapın” talimatına uymadı Lüks otellerdeki ‘Her şey dahil’ konseptindeki etkinliklere son 6 ayda 2 milyon 355 bin TL ödedi...

Deniz AYHAN

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Pandemi döneminde okullarda yeterli tedbir almadığı gerekçesiyle eleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) Cumhurbaşkanlığı'nın tasarruf genelgesini de dinlemedi. MEB toplantılarını, bakanlık salonları yerine 5 yıldızlı otellerde yapıyor. Son 6 ayda lüks otellere 2 milyon 355 bin TL ödendi.

MEB, 2021'in haziran ve temmuz aylarında Bilim Sanat Merkezleri Programlarının Revize Edilmesi toplantısı için 5'er gün süreli üç ayrı çalıştay düzenledi. Bunun için 1 milyon 51 bin TL ödedi. Toplantılar, beş yıldızlı otellerde her şey dahil konsepti ile gerçekleştirildi.

Bakanlık yine eTwinning Faaliyeti kapsamında 21 Mayıs–23 Mayıs 2021 tarihleri arasında koordinatörler çalıştayı düzenledi. 3 Haziran–5 Haziran 2021'de lüks otellerde eTwinning bölgesel konferansı yapıldı. 767 bin TL ödenen organizasyon, Antalya, Kayseri, Adana ve Gaziantep'te gerçekleşti. Katılımcıların ulaşım ve konaklama ücretleri de MEB tarafından karşılandı.

MEB'in 15 Haziran–9 Temmuz, 25 Ağustos–27 Ağustos 2021'deki iki ‘eTwinning Öğretmen Eğitimi Akademisi' çalıştayı için 299 bin 710 ödendi. Organizasyonlar Trabzon, Batman, Bitlis, Erzurum, Hatay, İzmir, Kars, Mersin, Muğla, Siirt, Van'da yapıldı. MEB 23 Ağustos-27 Ağustos'ta yaptığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü SEUP-II Bilgilendirme toplantısına da 238 bin 170 TL ödedi.